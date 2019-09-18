ABD’den Şaşırtıcı UFO Açıklaması: Görüntüler Gerçek!

2017 yılında gündemi uzun bir süre meşgul eden ve New York Times gibi ünlü basın kuruluşları tarafından da yayınlanan UFO görüntüleriyle ilgili yeni bir açıklama geldi. ABD görüntülerin gerçek olduğunu söyledi.

ABD Deniz Kuvvetleri pilotları tarafından çekildiği söylenen görüntülerde, havada UFO benzeri küçük bir karartının dolaştığı görülüyordu.

Live Science gibi çeşitli bilim ve teknoloji sitelerinde çıkan haberlere göre, ABD Deniz Kuvvetleri'nden Joseph Gradisher isimli bir sözcü, görüntülerin gerçek olduğunu ve UFO'ların varlığının kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Gradisher, "Tanımlanamayan uçan cisim terimi kullanılıyor çünkü bu terim, çeşitli askeri kontroldeki eğitim bölgelerine girdiği, bu bölgelerde bulunduğu gözlemlenen yetkisiz, tanımlanamayan hava araçlarını, nesneleri gördüğümüz ve gözlemlediğimiz durumlarda temel tanımlamayı veriyor.” diye konuştu ve "Deniz Kuvvetleri bu görüntüleri kamuoyuna açmadı." diye de ekledi.

ABD, UFO ifadesinin 'Tanımlanamayan Uçan Cisim' anlamına geldiğini belirtiyor ve bunların insan yapımı herhangi bir uçan cisim olabileceğine de vurgu yapıyor.

Ayrıca daha önce Pentagon'a ait bazı belgelerin açığa çıkmasıyla, ABD Deniz Kuvvetleri’nin, Anomalous Aerial Vehicles (AAV) yani 'Anormal Hava Araçları' olarak adlandırdığı bu cisimleri yıllardır büyük bir gizlilik içerisinde araştırdığı da anlaşılmıştı.