ABD’li Senatör: Ruslar Seçim Sistemlerimize Sızıyor

ABD Senatörü Bill Nelson, Rus yetkililerin Florida’nın seçim sistemine sızdığını söyledi. Rusların halihazırda eyaletteki bazı bölgelere nüfuz ettiklerini iddia eden Nelson, seçim güvenliği konusundaki endişelerin artığını belirtti.

Moskova yönetiminin ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiaları 2016 yılına dayanıyor. Uzunca bir süredir ABD Kongresi’nde gündemde olan ve hala sürdürülen soruşturmalarda, Rusya’nın seçim döneminde Başkan Donald Trump’ın kampanyasına destek verip vermediği araştırılıyor. Bu kapsamında Facebook ve Twitter gibi önde gelen şirketler de Rusların sosyal medyada verdikleri reklamlarla ilgili Senato’ya birçok rapor sunmuştu.

Diğer taraftan Rusya hükümeti, Trump yönetimine destek vermiş olabileceği iddialarını şiddetle reddediyor. Ancak, ABD muhalefeti ve basını, Moskova yönetiminin Trump'ın Demokrat adaylarıyla birlikte 2016 seçimlerinde başkan adayı olan Hillary Clinton'a karşı birleştiği iddiasında oldukça ısrarcı.

Demokrat Parti milletvekili Bill Nelson, Tampa Bay Times gazetesine çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Moskova’nın görevlendirdiği Rus yetkililerin Florida’nın seçim sistemlerine nüfuz ettiğini söyleyen Nelson, söz konusu kişilerin seçimleri manipüle edebileceğini belirtti.

Nelson, yabancı ajanların seçim sistemine sızdıklarıyla ilgili Senato İstihbarat Komitesi'ne bilgi verdiğini söyledi. İstihbarat Komitesi üyesi olan Senator Marco Rubio, gazeteye verdiği demeçte, Mayıs ayında yapılan özel bir toplantıda iki Florida eyalet yetkilisinin daha Nelson ile benzer bilgiler verdiğini belirtti.

Nelson, Rusların seçmen kütükleriyle ilgili bilgileri manipüle edebileceğini öne sürdü. “Seçmenlerin sandık başına geldiğinde ‘üzgünüm kayıtlı değilseniz’ cümlesiyle karşılaştıklarında yaşanabilecek kaosu hayal bile edemiyorum” diyen Senatör, Washington hükümetinin bu durumla ilgili önlemleri bir an önce alması gerektiğini belirtti.