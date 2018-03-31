ABD’li Uçak Üreticisinin WannaCry İle Başı Belada!

Geçtiğimiz sene Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede boy gösteren WannaCry saldırısı, bu yılki ilk patlağını verdi. Amerikalı meşhur uçak üreticisi Boeing'in tesislerine saldıran WannaCry, şirketin yazılımlarına sızmayı başardı.

Ortalama bir haftadır gerçekleşen saldırılar uçak üreticisinin yazılımlarını çökertmeye yönelik. Zaten 2017 yılında aşina olduğumuz WannaCry, pek çok şirkete bela olmuştu. Bu fidye virüsü yüzünden kullanıcıların markalara olan güveni azalmış ve bilgilerin çalınması gündeme gelmişti. Şimdi de çok farklı bir alana yönelen WannaCry, ABD'nin Güney Karolina eyaletindeki Charleston kentinde bulunan Boeing'in üretim tesisinde görüldü.

Tesisteki tüm yazılımlara sızmayı başaran fidye virüsün, uçaklara zarar verebilecek kadar güçlü seviyede olduğu belirtiliyor. Konu hakkında açıklama yapan Boeing'in baş mühendisi Mike VanderWel bu saldırıyı doğrulamaktan kaçınmadı. Ancak kısa süre içerisinde tesisteki virüsün etkisinin azaltmayı başardıklarını da dile getiren VanderWel, "Boeing'deki hemen her VP ile bir görüşme yapıyoruz." dedi.

Ayrıca henüz saldırıyı kimin yaptığı bilinmiyorken bundan sonra devam edip etmeyeceği de belirsiz. Bölgedeki tesislerin güvenlikleri had safhaya çıkarılırken aynı zamanda Boeing Twitter'dan açıklamada bulundu. Bu saldırının abartıldığını söyleyen şirket, "Kötü amaçlı yazılım hakkındaki makaleler abartılı ve hatalı" şeklinde bir tweet paylaştı.

Bunun dışında 2017 yılında Trump yönetimi WannaCry saldırısı için Kuzey Kore'yi suçlamış ve Microsoft kullanıcıları için Windows'a bir güncelleme eki yayınlamıştı.