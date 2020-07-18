ABD TikTok Konusunda Sert Tedbirler Alacak: Herkes Beklemede

Güvenlik sorunları nedeniyle ABD TikTok konusunda çok sert tedbirler almaya hazırlanıyor. Özellikle de veri hırsızlığı konusunda TikTok tüm yasakları kendisine çekecekmiş gibi görünüyor. Hadi gelin ayrıntılara birlikte göz atalım.

TikTok, WeChat gibi Çin merkezli sosyal medya platformlarının ulusal güvenliği tehdit ettiği ile ilgili birçok iddia ortaya atılıyor. Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, konuyla ilgili zehir zemberek sözler kullandı. Gazetecilerle konuşan Meadows, “TikTok, WeChat ve ulusal güvenlik açığı potansiyeli olan diğer uygulamalarda, özellikle yabancı bir düşman tarafından Amerikan vatandaşları hakkında bilgi toplanmasıyla ilgili olarak, ulusal güvenlik riskini göz önüne alan bir dizi yetkili bulunuyor” ifadelerine yer verdi.

ABD TikTok konusunda yeni tedbirler alabilir

TikTok’tan da sürekli yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son yapılan açıklamada, “Kullanıcılarımızın gizliliğini ve güvenliğini tamamen korumaya kararlıyız” denildi. TikTok, şirketin CEO’sunun ABD’li olduğu ve Amerikan ordusu ve kolluk kuvvetleri bünyesinde uzun süre enformasyon yetkilisi olarak görev aldığını ayrıca belirtti.

Bütün bu açıklamalar ve kanıtlar ABD hükümetini bir türlü ikna edemiyor. Platformun insanların verilerini çaldığı ve Çin hükümetine gönderdiği neredeyse kesin gibi görülüyor. Elbette bu sadece ABD hükümetinin tahmini. Konuyla ilgili henüz net bir ifade kullanmak doğru değil.

Aynı zamanda WeChat platformu da yoğun eleştiriler ile karşı karşıya kalıyor. Fakat TikTok kadar popüler olmadığı için ABD onunla pek uğraşmıyor. Peki sizce ABD hükümeti ve özellikle de Donald Trump ne tür önlemler alabilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.