Açıklama Geldi! Öğrenciler Okullarda Cep Telefonu Kullanamayacak

Yeni alınan karar ile birlikte öğrenciler okullarda cep telefonu kullanamayacak. Gündeme bomba gibi düşen haberin tüm ayrıntılarını sizleri için derledik.

Edirne Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda öğrenciler okullarda cep telefonu kullanamayacak. Öğrencilerin okullarda akıllı telefon kullanması yasaklandı!

Alınan karar sonrasında öğrenci velilerine mesaj gönderilmeye başlandı. Velilere gönderilen mesajlarda şu cümleler yer almakta:

"Sayın velimiz, Edirne Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda öğrencilerin okula cep telefonu getirmeleri uygun görülmemektedir. Bu nedenle 28 Ekim Pazartesi gününden itibaren çocuklarınızın okul cep telefonu getirmeleri yasaktır. Çocuğunuzla ilgili iletişimlerde okul telefonunu arayabilirsiniz"

Gazetecilere açıklamada bulunan veli Seval Kaba alınan kararı doğru bulduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Veliler olarak biz yasaklasak da okulda çocuklar bir şekilde kullanıyorlar cep telefonunu. Bence de okulda en azından akıllı telefonlar kullanılmamalıdır. Benim çocuğum da kullanıyor maalesef bağımlılık derecesinde."

Alınan karara bazı öğrenciler tepki göstermekte. Şu anda bazı liselerde de akıllı telefonlar derse başlamadan önce toplanıyor ve kilitli bir kutuya konuluyor. Ders bitiminde ise telefon öğrenciye teslim ediliyor.