Açılır-Kapanır Çerçeveli Telefon: Oppo Find X

Hiç şüphesiz ki çerçevesiz akıllı telefonların arasından en farklısı geçtiğimiz gün tanıtıldı. 'Tamamen' çerçevesiz bir tasarıma sahip olan Oppo Find X'in selfie kamerası, yüz sensörleri ve diğer donanımlar açılır-kapanır şekilde ayarlanan üst çerçevede yer alıyor ve böylelikle ekran boyutundan kırpılmamış oluyor.

Bir süredir tasarımda farklı şeyler yapmak isteyen Android telefon üreticileri, en sonunda çerçevesiz ekranda kullanıcıların istediği bir yenilik yaptı. Oppo Find X adıyla sunulan cihazda 6.4 inç AMOLED ekran yer alıyor ve bu ekranın tamamı hiçbir kesintiye uğramıyor. Cihazın üst kısmında bağımsız olarak yerleştirilen bölümde ise kameralar ve sensörler bulunuyor. Bu alanı istediğiniz zaman açarak kullanabiliyorsunuz.

Yüzde 92.25 ekran-kasa oranına sahip olan Find X'in donanım özellikleri de gerçekten başarılı. Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan cihazda 8GB RAM ve 256GB depolama alanı gibi özellikler yer alıyor. Yani amiral gemisi cihazlar arasında dikkat çekmeyi başan Find X'in hızlı şarj destekli 3.730 mAh bataryası olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Cihazın arka tarafında çift 16MP, önde ise tek 24MP'lik kamera yer alıyor. Android 8.1 Oreo destekli olarak gelen Find X'in parmak izi yerine yüz tanıma özelliğine sahip olduğunu belirtmek gerekiyor.

Ayrıca üst kısımdaki pop-up bölümünü açmadığınız takdirde, telefon üzerinde hiçbir şekilde kamera veya sensör bulunmuyor. Pop-up kısmına hem arka hem de ön kamerasını yerleştiren Oppo, tüm sensörlerini de bu kısma dahil etmiş.

Oppo Find X ve Lamborghini Edition Fiyatı

Son olarak fiyatlandırmaya baktığımızda ise, bir Çin markası için pahalı bir etiket görüyoruz. Ancak piyasada bir ilki başlatan Oppo'nun 1150 dolar gibi bir fiyatlandırma yapması dikkat çekmiyor değil. Ayrıca Lamborghini Edition isimli versiyonunda ise ufak tefek tasarımsal yenilikler ve 35 dakika içinde yüzde 0'dan 100'e hızlı şarj yer alıyor. Bu versiyonun ise 1966 dolar olduğu ifade edildi.

Peki ya siz yeni Oppo Find X'i nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!