Acun Ilıcalı, Oppo Reno 4 için Ekran Karşısında!

Yeni nesil akıllı telefon modelleriyle Türkiye pazarında büyümeye devam eden Oppo, izlenme rekorları kıran Reno 3 Serisi reklam filminden sonra kısa bir süre önce tanıtımını gerçekleştirdiği yeni Oppo Reno 4 Serisi'nin reklam kampanyasına da yine Acun Ilıcalı ile devam etti.

Acun Ilıcalı Oppo Reno 4'ün Tanıtım Yüzü Oldu

Acun Ilıcalı'nın çevresinde meydana gelen, dinamik, şaşırtıcı ve eğlenceli anların izleyicilerle buluştuğu reklam filminde uslu bir köpeğin yaratabileceği karmaşayı ve bir çocuğun koca bir partinin tüm seyrini nasıl değiştirebileceğini görüyoruz. Acun Ilıcalı ise yaşanan tüm sahneleri Reno 4 Serisi modelleri ile görüntüleyerek tüm bu anları kendi koleksiyonuna ekliyor.

'Hayatım Benim Koleksiyonum' çatı stratejisinin devam filmi olma özelliğini taşıyan yeni reklam kampanyası, 'En Canlı Anlar Koleksiyonda Yaşar' mottosuyla hazırlandı. OPPO ve Karbonat iş birliğinin 2020 yılında gerçekleştirilen ikinci büyük projesi olan reklam filmi, Kala Film'den Turgut Akaçık yönetmenliğinde çekildi. Çekimleri iki günde tamamlanan reklam filmi bugün itibariyle TV kanallarında ve dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.

REKLAM KÜNYESİ

Reklamveren: OPPO Türkiye

Reklamveren Yetkilileri: Sibel Esenalp, Belemir Özkırım, Atıl Berk, Beyke Boybeyleri

Reklam Ajansı: Karbonat

Ajans Başkanları: Cenk Gümüşcüoğlu, Melih Dinçer

Kreatif Direktör: Cihan Kavaklıpınar

Kreatif Ekip Lideri: Selim Küçükkutlu

Kreatif Ekip: Çağlar Uzunca, Selver Yılmaz, Sencer Yalçın, Turgut Sarar

Sosyal Medya Ekibi: Elif Deniz Yalçın, Semih Şengül

Müşteri İlişkileri Direktörü: Ceren Ünay

Müşteri İlişkileri Süpervizörü: Hakan Yıldırım

Genel Koordinatör: Emre Abay

Proje Geliştirme Yöneticisi: Alara Büyükçınar

Dijital ve Strateji Direktörü: Burak Sıraç

Yapım Şirketi: Kala Film

Yönetmen: Turgut Akaçık

Yapımcı: Berna Öztürk

Müzik: 25m2 Music Production, Cenk Çelebioğlu

Mecra: TV, Dijital, Sosyal Medya, Açık Hava