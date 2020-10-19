Acun Ilıcalı, Oppo Reno 4 için Ekran Karşısında!

Yeni nesil akıllı telefon modelleriyle Türkiye pazarında büyümeye devam eden Oppo, izlenme rekorları kıran Reno 3 Serisi reklam filminden sonra kısa bir süre önce tanıtımını gerçekleştirdiği yeni Oppo Reno 4 Serisi'nin reklam kampanyasına da yine Acun Ilıcalı ile devam etti.
Acun Ilıcalı Oppo Reno 4'ün Tanıtım Yüzü Oldu
Acun Ilıcalı'nın çevresinde meydana gelen, dinamik, şaşırtıcı ve eğlenceli anların izleyicilerle buluştuğu reklam filminde uslu bir köpeğin yaratabileceği karmaşayı ve bir çocuğun koca bir partinin tüm seyrini nasıl değiştirebileceğini görüyoruz. Acun Ilıcalı ise yaşanan tüm sahneleri Reno 4 Serisi modelleri ile görüntüleyerek tüm bu anları kendi koleksiyonuna ekliyor.
'Hayatım Benim Koleksiyonum' çatı stratejisinin devam filmi olma özelliğini taşıyan yeni reklam kampanyası, 'En Canlı Anlar Koleksiyonda Yaşar' mottosuyla hazırlandı. OPPO ve Karbonat iş birliğinin 2020 yılında gerçekleştirilen ikinci büyük projesi olan reklam filmi, Kala Film'den Turgut Akaçık yönetmenliğinde çekildi. Çekimleri iki günde tamamlanan reklam filmi bugün itibariyle TV kanallarında ve dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.
REKLAM KÜNYESİ
Reklamveren: OPPO Türkiye
Reklamveren Yetkilileri: Sibel Esenalp, Belemir Özkırım, Atıl Berk, Beyke Boybeyleri
Reklam Ajansı: Karbonat
Ajans Başkanları: Cenk Gümüşcüoğlu, Melih Dinçer
Kreatif Direktör: Cihan Kavaklıpınar
Kreatif Ekip Lideri: Selim Küçükkutlu
Kreatif Ekip: Çağlar Uzunca, Selver Yılmaz, Sencer Yalçın, Turgut Sarar
Sosyal Medya Ekibi: Elif Deniz Yalçın, Semih Şengül
Müşteri İlişkileri Direktörü: Ceren Ünay
Müşteri İlişkileri Süpervizörü: Hakan Yıldırım
Genel Koordinatör: Emre Abay
Proje Geliştirme Yöneticisi: Alara Büyükçınar
Dijital ve Strateji Direktörü: Burak Sıraç
Yapım Şirketi: Kala Film
Yönetmen: Turgut Akaçık
Yapımcı: Berna Öztürk
Müzik: 25m2 Music Production, Cenk Çelebioğlu
Mecra: TV, Dijital, Sosyal Medya, Açık Hava
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