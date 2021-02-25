Adana Demirspor Coin Duyuruldu: Adana'ya Özel Kripto Para

Adana'da yapılan tanıtım etkinliğiyle birlikte Adana Demirspor Coin duyuruldu. Online alışverişlerde, iş yerlerinde veya günlük olarak marketlerde kullanılabilecek olan Adana Demirspor Coin (ADSC) 1 Türk Lirasına eş değer sayılacak. İşte Adana Demirspor Coin özellikleri.

Bitexen Teknoloji AŞ tarafından geliştirilen Adana Demirspor Coin geçtiğimiz saatlerde duyuruldu. Adana'da gerçekleştirilen lansman kapsamında Adana Demirspor Coin'in (ADSC) özellikleri açıklandı. Ayrıcak yüzden fazla dijital varlığın listelendiği Bitexen Dijital Varlık Alım Satım Platformu'nda da listelenecek.

Adana Demirspor Coin neler vadediyor?

Ethereum tabanlı olduğu ifade edilen ADSC'nin günlük hayatta kullanılması mümkün olacak. İlk aşamada 50 milyonluk arza gören üretilen ADSC Coin'in 1 TL'ye eşit tutularak listelendiğini de belirtmek gerekiyor. Bitexen Teknoloji AŞ Kurumsal İletişim Direktörü Arif Kalem açıklamasında Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceklerini şöyle anlattı:

"Bu teknoloji aslında sadece bir kripto para değil bu kripto paranın ödeme yapısı ve uygulama yapısı ile ilgili. Adana Demirspor için oluşturduğumuz Adana Demirspor Coin ve Mavi Şimşekler uygulaması ile heyecan verici bir projeye imza attık. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz. Adana Demirspor'umuza hayırlı olmasını temenni ederim."

Adana Demirspor taraftarlarına destek fırsatı vermesini amaçlayan Adana Demirspor Coin, taraftarların da büyük desteğini bekliyor. Bitexen Kıdemli Araştırma Uzmanı Agah Selim, "Örneğin kulübün maç esnasındaki en favori oyuncusu sizce hangisiydi ya da bu maçta takımınızın nasıl bir forma giymesini istersiniz gibi anketlere dahil olarak sesini takıma duyurabilirsiniz" dedi.

Tüm bunlara ek olarak Adana Demirspor'un anlaşmalı olduğu zincir marketler ve online alışveriş sistemlerinde de ADSC'nin kullanılması mümkün. Lansmanda, "ADS Coin kazanarak alışveriş yapabilirsiniz. Yani taraftarlar sunmuş olduğumuz bu uygulama ile günlük hayatlarında hem uygulamayı kullanabilecekler hem de taraftar olarak seslerini çok güzel bir şekilde duyurabilecekler" denildi.

Adana Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Talat Şahin ise spor ve teknolojiyi kripto parada buluşturduklarını ifade ederek, "Artık evimize kadar girmiş yeni teknolojilerin hayatımızdaki her anlamda pay alması sebebiyle kulübümüzün de bu ortamda Bitexen ile yaptığı iş birliği yerini alıyor. Kulübümüzün adını taşıyan ADS Coin'i günlük hayatta kullanabilirsiniz." dedi.