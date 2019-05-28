Adını Huawei Ark OS Koydum: Huawei İşletim Sisteminin İsmi Kafa Karıştırdı

ABD'nin yoğun ambargoları sonucunda nefes alamaz duruma gelen Huawei şirketi, eski gücünü toparlamaya çalışıyor. Şirketin öncelikli olarak yapması gereken işlemlerden birisi de kendilerine ait bir işletim sistemi oluşturmaktı.

Huawei'ye, Google platformunun kendisini Android işletim sisteminden uzaklaştırılması en büyük darbeyi vurmuştu. Android veya ona benzer herhangi bir işletim sistemi olmadan cep telefonlarında ekran bile görünmüyor. Bu nedenle akıllı telefonlar için en kritik konu, işletim sistemidir.

Huawei işletim sisteminin ismi ne olacak?

Şirket işletim sistemi konusunda kafaların karıştığı günlerden geçiyor. Android boykotundan sonra kendi işletim sistemini yapan Huawei, şu anda isim karmaşası yaşıyor. Şirketin önünde bazı isim alternatifleri bulunmasına rağmen, henüz net olarak karar verilmiş değil.

İşletim sistemi eğer şirket tarafından tamamlanırsa, muhtemelen 3 farklı alternatif ismi olacak. Bunlar Huawei Ark OS, Huawei Ark ve Ark OS. Seçeneklerin tamamı da Huawei’nin işletim sisteminin gereksinimlerini karşılayabiliyor. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından edinilen dosyalarda; Huawei’nin bu 3 işletim sisteminden birisini kullanacağı ifade edildi.

Google’ın Huawei için Android engellemesi olmasaydı bile şirket, 2020 yılı içerisinde Huawei işletim sistemini ortaya çıkaracaktı. Bu işletim sistemi, hem akıllı telefonlar hem de bilgisayarlarda kullanılabilir olacaktı. Ancak bu ambargodan sonra şirket bunu mecburen 1 yıl öne almak zorunda kaldı. Peki sizce Huawei’nin işletim sisteminin ismi bu üçünden hangisi olmalı? Fikrinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.