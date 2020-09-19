Ağustos Ayının En Çok İndirilen Mobil Oyunları Belli Oldu!

Akıllı telefon donanımlarının gelişiminin sonucunda mobil oyun sektörü ciddi bir ivme yakaladı. Oyuncular artık video oyunu oynamak için oyun konsollarına veya bilgisayarlara bağlı kalmıyor çünkü akıllı telefonlar sayesinde istediği zaman istediği türde bir video oyunu oynayabiliyor. Sensor Tower tarafından açıklanan ağustos ayının en çok indirilen mobil oyunları da mobil oyun sektörünün ne kadar büyük bir gelişim gösterdiğinin açıkça bir göstergesidir.

Ağustos Ayının En Çok İndirilen Mobil Oyunları Listesi

Sensor Tower tarafından yapılan açıklamada ağustosta en çok indirme sayısına sahip oyunlar hakkında önemli bilgilere yer verildi. Sensor Tower'ın yayımladığı ağustos ayındaki en çok indirme sayısına sahip video oyunlarının verilerine göre Voodoo'nun Scribble Rider'ı ağustos ayının en çok indirilen video oyunu oldu. Oyun, Google Play Store ve App Store'da yaklaşık olarak 44,6 milyon kez indirildi. Hindistan, oyunun toplam indirmelerinin %16,7'sini oluşturarak Scribble Rider'ın en çok yüklendiği ülke oldu. Amerika Birleşik Devletleri ise oyunun toplam indirme sayısının yaklaşık olarak %12'sini oluşturdu.

Brain Wash, ağustos ayının dünya genelinde en çok indirilen ikinci oyunu oldu. Say Games tarafından geliştirilen Brain Wash sadece ağustos ayında 30 milyon indirme sayısına sahip olarak listenin ikinci sırasına yerleşti. Hindistan tıpkı Scribble Rider'da da olduğu gibi oyunun en çok indirildiği ülke oldu. Ülke, Brain Wash'in indirme sayısının ortalama olarak %17,2'sini oluşturdu.

Voodoo'nun ağustos ayında en çok indirilen video oyunu Scribble Rider ile sınırlı kalmadı. Voodoo'nun başka geliştirdiği bir oyun Cube Surfer ise Brain Wash'in hemen arkasından gelerek listenin üçüncü sırasına yerleşti. Cube Surfer'in hemen arkasından ise Sybo Games'in oyunu Subway Surfers gelerek yerini listenin dördüncü sırasında aldı.

Ağustos Ayında App Store'da En Çok İndirilen Mobil Oyunlar

• Scribble Rider

• Cube Surfer

• Brain Wash

• Subway Surfers

• Among Us

• Fruit Clinic

• PUBG Mobile

• Tie Dye

• Log Thrower

• Homescapes

Ağustos Ayında Play Store'da En Çok İndirilen Mobil Oyunlar

• Scribble Rider

• Brain Wash

• Cube Surfer

• Subway Surfers

• Tie Dye

• My Talking Tom Friends

• Ludo King

• Log Thrower

• Garena Free Fire

• Modern Tuk Tuk Auto