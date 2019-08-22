AİHM Wikipedia Dosyası İçin Türkiye'ye Süre Verdi

Uzun bir süredir tartışma konusu olan Wikipedia son olarak Avrupa insan hakları mahkemesi'ne taşındı. Türkiye bazı gerekçelerle Wikipedia sitesini kendi ülkesinde kapatma kararı almıştı. İşte Türkiye'yi yakından ilgilendiren bu kararın detayları.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi son dönemlerde Türkiye'den gelen dava başvurularına öncelik veriyordu. Bu karar esas olarak Temmuz ayında alınmasına rağmen kamuoyu ile şimdi paylaşıldı.

AİHM Türkiye'den konuyla ilgili kanıt istiyor

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yapılan anlaşma gereği eğer iç hukuk yolları tükenmişse taraflardan herhangi birisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabiliyor. 2017 yılında Anayasa Mahkemesi konu ile ilgili bireysel başvuru seçeneğini değerlendirmeye almıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin asıl üzerinde durduğu konu Türkiye'nin Wikipedia yasağının insan hakları sözleşmesine uygun olup olmadığı ile ilgili. Eğer bu kapatılma durumu insan hakları sözleşmesine aykırı ise Avrupa Birliği konuya dahil olacaktı. Ayrıca hedeflenen meşru amaçlarla orantılı olma esasına göre sözleşme değerlendirilecek.

Wikimedia kuruluşu Türkiye'nin haksız yere kapatma işlemini gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Ancak Türkiye ise bunu reddediyor ve tamamen yetki kullanım durumu olarak açıklıyor. Eğer bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu Wikimedia vakfı ile dostane bir çözüm konusunda uzlaşırsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci daha yumuşak hale getirebilir. Peki sizce de Wikipedia sitesinin kapatılması doğru muydu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.