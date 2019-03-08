Airbnb, Otel Rezervasyon Hizmeti HotelTonigh'ı Satın Alıyor

İnsanların seyahatlerinde konaklayacak yer bulmasını sağlayan bir platform olan Airbnb, son dakika otel rezervasyon hizmeti HotelTonight’ı satın alıyor.

İlk olarak 2008 yılında kurulan Airbnb, şu anda 81.000 şehir ve 191 ülkede 6 milyondan fazla kiralık mekan seçeneği sunuyor. Konaklama deneyimine farklı bir soluk getiren platform, otel rezervasyon piyasasının en önemli oyuncularından HotelTonight’ı bünyesine katıyor.

Kullanıcılara indirimli fiyatlarla son dakika otel rezervasyon hizmeti sunan HotelTonight, faaliyetlerine şimdilik bağımsız olarak devam edecek. Satın alma resmi olarak tamamlandıktan sonra ise web sitesinde Airbnb adıyla butik otel kategorisi açılacak.

2010 yılında kurulan HotelTonight, 35'ten fazla ülkede 1.700'den fazla şehirde hizmet veriyor.

Otel rezervasyonunda kullanıcılara daha farklı bir deneyim yaşatacaklarını söyleyen HotelTonight CEO’su Sam Shank, “Hizmetimizi dünyanın dört bir yanındaki konuklara ulaştırmak için Airbnb ile güçlerimizi birleştirmekten büyük bir heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Airbnb, HotelTonight’ı satın almanın "uçtan uca bir seyahat platformu" oluşturma çalışmalarında yardımcı olacağını söyledi. Başka bir deyişle Airbnb, insanların yalnızca tatil için değil tüm seyahat ihtiyaçları için tercih ettiği bir site olmak istiyor.

Geçtiğimiz yıl bünyesindeki konaklama yerlerinin sayısını iki katına çıkaran şirket, hizmet alanını önemli ölçüde genişletmişti.

Bu yıl içerisinde halka açılmayı planlayan Airbnb, satın alma işlemiyle yatırımcılar için daha cazip bir portföy oluşturmak istiyor.

Son dönemde gerçekleştirdiği yatırımlarla piyasa değeri 31 milyar doları geçen Airbnb, 39 milyar dolar ile dünyanın en değerli otel şirketi Marriott’a giderek daha da yaklaşıyor.