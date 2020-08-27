AirPods Artan Satışlara Rağmen Kan Kaybediyor

Apple'ın en sevilen ürün gruplarından birisi olan tam kablosuz kulaklık ailesi AirPods, çeşitli engellere rağmen önemli başarılar yakalamaya devam ediyor. Öte taraftan artan satış miktarları, şirketin pazar payının gittikçe düşmekte olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

AirPods Pazar Payı Düşmeye Devam Ediyor!

Son zamanlarda tam kablosuz kulaklık pazarında pek çok yeni markanın oyuna dahil olduğunu görüyoruz. Bu noktada Apple'ın Samsung, Huawei, Honor, Sony ve Xiaomi gibi bazı ciddi rakipleri bulunuyor. Nitekim rakiplerine kıyasla daha yüksek fiyatlandırma aralığını tercih eden Apple'ın pazar payını gittikçe kaybettiğini görüyoruz.

CounterPoint Research tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre AirPods, AirPods 2 ve AirPods Pro modellerini kapsayan Apple'ın ürün ailesi, 2019 yılında yüzde 50 pazar payına sahipken bu seneyüzde 35 pazar payına sahip. AirPods'larda görülen bu pazar kaybının temel nedeni, az önce de bahsettiğimiz gibi rakiplerin hızla artmasından ve sektörün kendi içinde genişlemesinden kaynaklanıyor.

Apple'ın geçtiğimiz sene 61 milyon birim AirPods sevkettiği düşünülürken, bu sene miktarın 82 milyon birime yükselmesi bekleniyor. Peki siz AirPods'lar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin tam kablosuz kulaklık pazarındaki favoriniz hangi marka? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.