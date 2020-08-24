Bu Görüntüler AirPower'ın Neden Başarısız Olduğunu Açıklıyor!

Apple tarafından 2017'nin sonlarına doğru duyurulan kablosuz şarj cihazı AirPower, geçtiğimiz sene 'beklentileri karşılamadığı' gerekçesi ile iptal edilmişti. Şimdi ortaya çıkan bazı yeni görüntülerle birlikte yeni modelin beklentileri neden karşılamadığını daha net bir şekilde anlayabiliyoruz.

AirPower Neden Başarısız Oldu?

AirPower'ın en ikonik özelliklerinden birisi aynı anda iPhone'u, Watch'u ve AirPods'u şarj edebilmesiydi. Aslında günümüzde bunu yapan pek çok ürün bulunuyor olsa da Apple'ın bunu yaparken çeşitli zorluklarla karşılaştığını duymuştuk. Nitekim sızıntılar ve söylentiler ciddi bir ısınma sorununun yaşandığına işaret ediyordu.

Hemen yukarıda yer alan görselin AirPower'ın prototiplerinden birisi olduğu iddia ediliyor. Bu görsele baktığımızda oldukça sıkışık ve çok sayıda bobinin yer aldığı bir mekanizma görüyoruz. Bu da cihazın arkasındaki ısınma sorunlarının ardında yatan temel neden olabilir.

Öte taraftan şirketin güvenlik tasarım ve işlevsellik açısından pek de iddialı olmayan yeni bir kablosuz şarj cihazı üzerinde çalıştığı söyleniyor. Yine de bunun gerçeğe dönüp dönmeyeceği ile ilgili, en azından şu aşamada, bir fikrimiz yok. Peki siz AirPower hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.