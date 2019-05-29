Akıllı Telefon Üreticilerine Kötü Haber: Satışlar Düştü

2019 yılındaki telefon satışları dikkatlice incelendiğinde, geçen yıl ile aralarında önemli bir fark olduğu görülüyor. Küresel Araştırma ve Danışmanlık Firması, yaptığı çalışmalar sonucunda 2019 yılının ilk çeyreğinde 373 milyon tane akıllı telefon satışının gerçekleştiğini belirtti.

Bu araştırma şirketinin yaptığı çalışmalar sonucunda, akıllı telefon satışlarının bir önceki yıla göre %2.7 azaldığı söylenebilir. Son zamanlarda oldukça zor günler yaşayan Huawei ise, 2019 yılının ilk çeyreğinde en çok akıllı telefon satan 2. şirket olmayı başarmıştı.

Huawei bu yıl çok zorlanacak

Yapılan araştırmalarda; başka bir nokta daha dikkat çekti. Akıllı telefon üreticilerinin amiral gemisi olarak tanımladığı üst segment cep telefonları, normal cep telefonlarına göre daha az satıldı. Bu durum, özellikle de Samsung ve Apple gibi şirketlerde daha yoğun görülebiliyor.

Huawei firmasına karşı Google ve diğer bazı şirketlerin işbirliği yapması, muhtemelen satışlarına olumsuz yönde etki edecektir. Her ne kadar Huawei kendi mobil işletim sistemini üretmeye çalışsa bile, Google'ın servislerinden yararlanamayacak olması önemli bir problem olarak görülüyor.

Bu yıl içerisinde akıllı telefon satışları en fazla düşen şirket büyük bir ihtimalle Huawei olacak. Ancak diğer şirketlerin de bu konuda pek şanslı olduğunu söylemek mümkün değil. Akıllı telefon satışlarındaki azalma, bütün küresel üreticileri zor durumda bırakacak. Peki sizce akıllı telefon satışları neden düşmüş olabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.