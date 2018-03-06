Akıllı Telefonlar ile Kripto Para Üretilebilecek

Bir süredir gündemde olan akıllı telefonlar üzerinden kripto para üretme en sonunda gerçekleşti. Electroneum ismi verilen kripto para sayesinde aylık birkaç dolar kazanmanın mümkün olacağı söyleniyor.

Bir düştü, bir arttı derken kripto para borsası hala aktif bir şekilde işlemeye devam ediyor. Tabii ki eski havasını kaybeden bu paralara bir yenisi daha eklendi. Kullanıcıların akıllı telefonları yardımıyla üretilecek olan Electroneum, diğer kripto paralara oranla daha düşük bir değerle başlayacak ancak kullanımının artmasına bağlı olarak değerleneceği ifade ediliyor. Ayrıca her kullanıcıya aylık olarak kazanç sağlayacağı belirtilen Electroneum, daha az veri kullanımı ve elektrik tüketimi sağlıyor.

Ülkelerin operatör şirketleriyle anlaşma sağlayacağı söylenen Electroneum, kullanıcısının ufak tefek giderlerini karşılayabilecek gibi gözüküyor. Örneğin; kripto para madenciliği yapılarak kazanılan paralar, faturaları ya da bazı vergileri ödemek için kullanılabilecek. Bu anlamda gayet pratik olacağı söyleniyor.

Electroneum, Telefon Sağlığına Zarar Verir Mi?

Tabii ki bilgisayar ortamına göre daha az elektriğe ve aktarım gücüne ihtiyaç duyacak olan Electroneum'un telefona karşı yan etkisinin olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı. Ancak telefonun gücünü kullanarak üretileceği için RAM ve yonga setinde bir süre sonra performans düşüşü yaşanacaktır diye düşünülüyor.

Electroneum Üretmeye Nasıl Başlarım?

Birkaç gün içerisinde sorunsuz bir şekilde çalışacağı söylenen kripto para için ilk olarak bu adresten hesap oluşturmalısınız. Daha sonra cihazınıza buradan indireceğiniz uygulamayla Electroneum üretmeye başlayabilirsiniz.