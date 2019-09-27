Akıllı Telefonların Satışında Düşüş Yaşanabilir

Bugüne kadar birçok kuruluş akıllı telefonların satışı ile ilgili sorunlar yaşanacağını ifade etmişti. Ortaya çıkan bir rapor bunun gerçekten de çok doğru olduğunu gösteriyor. İşte haberimizin detayları.

ABD’li şirket Gartner tarafından derlenen analize göre akıllı telefon satışları %3,7’lik bir düşüş yaşayacak. Bu durumun ortaya çıkmasında elbette birçok faktör bulunuyor. Apple, Huawei ve Samsung gibi devlerin at koşturduğu akıllı telefon piyasasında düşüş olduğu zaten uzun bir zamandır fark ediliyordu.

Akıllı telefon satışları neden düşüyor?

Akıllı telefon fiyatlarındaki düşüş ile ilgili iki farklı teori bulunuyor. Bunlardan ilki akıllı telefonların sunabileceği bir şeyin artık kalmaması. Neredeyse bütün akıllı telefonlar, aynı tasarım özelliklerine ve donanımlara sahipler.

Genel olarak incelendiğinde, akıllı telefonların gerçekten de birbirlerini bazen neredeyse tamamen kopyaladıkları ortaya çıkıyor. Böyle bir durumda kullanıcılar akıllı telefon almak istemeyebiliyor. Akıllı telefon satışlarının düşmesindeki ikinci en önemli etken ise fiyatların yükselmesi. Akıllı telefon üreticilerinin şu anda en fazla güvendiği hizmet 5G. Bu teknoloji ile birlikte akıllı telefon satışlarında önemli bir hareketlilik olacağı düşünülüyor.

Ne yazık ki henüz 5G konusunda kesin bir sonuç alındığını söyleyemeyiz. Huawei başta olmak üzere dünyanın en büyük şirketleri bu alanda çalışmasına rağmen önemli bir gelişme ortaya koyamadılar.