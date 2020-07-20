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AKP'den Netflix Açıklaması: Netflix Çekiliyor Mu? İşte Detaylar

Netflix Türkiye'den çekilecek mi? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Mahir Ünal, Netflix hakkında açıklama yaptı.

netflix-cekiliyor-mu
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Netflix Türkiye'den çekilecek mi? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medya hesabı üzerinden Netflix hakkında açıklama yaptı. İşte " Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? " sorusu hakkkında yapılan açıklama.

Büyük İddia: Netflix, Türkiye’den Çekiliyor! İNTERNET Büyük İddia: Netflix, Türkiye’den Çekiliyor!

Netflix Türkiye'den Çekiliyor Mu?

Mahir Ünal tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"#NetflixTurkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmi düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü. Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix’in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum."

Geçtiğimiz günlerde Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddia edildi ve bu iddia sosyal medyada büyük yankı buldu. Netflix Türkiye tarafından çekilme iddiaları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Netflix Türkiye tarafından resmi bir açıklama gelir ise sizleri bilgilendireceğiz. En yeni ve en güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Bizleri takipte kalarak ve bildirimleri açarak son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

ETİKETLER: netflix

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