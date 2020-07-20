AKP'den Netflix Açıklaması: Netflix Çekiliyor Mu? İşte Detaylar

Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Netflix Türkiye'den çekilecek mi? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medya hesabı üzerinden Netflix hakkında açıklama yaptı. İşte " Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? " sorusu hakkkında yapılan açıklama.

Netflix Türkiye'den Çekiliyor Mu?

Mahir Ünal tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"#NetflixTurkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmi düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü. Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix’in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum."

#NetflixTurkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmî düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü.Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum. — Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) July 20, 2020

Geçtiğimiz günlerde Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddia edildi ve bu iddia sosyal medyada büyük yankı buldu. Netflix Türkiye tarafından çekilme iddiaları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Netflix Türkiye tarafından resmi bir açıklama gelir ise sizleri bilgilendireceğiz. En yeni ve en güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Bizleri takipte kalarak ve bildirimleri açarak son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.