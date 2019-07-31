Al Pacino ve Robert De Niro'lu The Irishman, 27 Eylül'de Görücüye Çıkıyor

Robert De Niro ve Al Pacino’yu başrolde izleyeceğimiz Martin Scorsese imzalı The Irishman filmi için tarih belli oldu. Bu yılki Oscar yarışının en iddialı yapımlarından birisi olarak gösterilen film, 27 Eylül’de düzenlenecek 57. New York Film Festivali’nde ilk kez görücüye çıkacak.

Charles Brandt'ın Heard You Paint Houses adlı kitabına dayanan ve Jimmy Hoffa'nın ölümünün gerçek hikâyesini anlatan The Irishman, merkezine aldığı konu ve oyuncu kadrosuyla bir hayli dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Martin Scorsese’nin oturduğu film, birkaç yıl önce Netflix tarafından satın alınmıştı.

200 milyon dolarlık muazzam bir bütçeye sahip olan The Irishman, Hollywood sinemasının iki veteran aktörü Robert De Niro ve Al Pacino’yu bir araya getiriyor.

De Niro, vefat etmeden hemen önce Jimmy Hoffa'yı öldürdüğünü itiraf eden eski bir mafya avcısı olan Frank Sheeran'ı oynuyor. Al Pacino ise Hoffa adlı karaktere hayat veriyor.

Anna Paquin, Harvey Keitel, Joe Pesci, Bobby Cannavale, Jesse Plemons, Stephen Graham ve Ray Romano, The Irishman’in oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimlerden.

Çok istediği Oscar’a bu yıl Alfonso Cuaron imzalı Roma filmi ile kavuşan Netflix, benzer bir başarıyı The Irishman ile de yakalamak istiyor. Zira projeyi çevreleyen isimlere baktığımızda, filmin Oscar’a ulaşması pek de sürpriz olmasa gerek.

Prömiyerini 27 Eylül'de 57. New York Film Festivali'nin açılış gecesinde yapacağı açıklanan The Irishman, kısa bir süre sonra da Netflix’te yayınlanacak; ancak kesin tarihin henüz belli olmadığını söylemekte fayda var.

Hemen aşağıdan, Netflix’in The Irishman için yayınladığı 56 saniyelik teaser’ı izleyebilirsiniz.