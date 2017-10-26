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  4. Albert Einstein'ın Mutluluk Teorisi 1 Milyon 560 Bin Dolara Satıldı

Albert Einstein'ın Mutluluk Teorisi 1 Milyon 560 Bin Dolara Satıldı

Albert Einstein'ın Mutluluk Teorisi 1 milyon 560 Bin Dolara Satıldı
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek İnternet
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Tarihin gördüğü en büyük dehalardan bir tanesi olan ünlü fizikçi Albert Einstein, bundan tam 62 yıl önce hayatını kaybetmesine rağmen, geride bıraktıklarıyla tüm dünyayı aydınlatmaya devam ediyor. Nobel ödüllü fizikçinin "mutluluk formülleri" içeren iki notu Kudüs'teki açık artırmada 1 milyon 560 bin dolara (yaklaşık 6 milyon lira) satıldı.

Alman fizikçi Albert Einstein, mutluluk tavsiyelerini içeren notları, Japonya ziyareti sırasında, bir kuryeye bahşiş karşılığında veriyor. 1922 yılında Tokyo'daki Imperial Oteli'nde yaşanan olayda, Einstein'in kuryeye, "notların ileride çok değerlenebileceğini" söylediği de belirtiliyor.

O dönem Nobel ödülü aldığını henüz öğrenen Einstein’ın kuryeye verdiği Almanca notlardan biri şu şekilde: “Başarı peşinde koşmak ve bununla beraber gelen sürekli huzursuzluğa karşın, sakin ve alçakgönüllü bir yaşantı daha fazla mutluluk getirecektir”

Albert Einstein'ın Mutluluk Teorisi

240 bin dolara satılan ikinci notta ise şu kısa ifade yer alıyor: "Eğer istek varsa, bir yolu vardır"

Ünlü fizikçinin bu olayın gerçekleştiği sırada Japonya'da akademik bir gezide olduğu ve Nobel ödülü aldığını henüz öğrendiği belirtiliyor. Belki de Einstein, bugünleri görmüş ve kuryeye para vermek yerine böyle bir miras bırakmış olabilir. 

Notları satan kişinin de kuryenin yeğeni olduğu tahmin edilirken, aıcılardan birinin Avrupalı olduğu ancak isminin gizli kalmasını istediği belirtildi.

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