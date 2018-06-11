Alev Alan Telefon Az Kalsın Sahibini Öldürüyordu

Akıllı telefonlar artık hayatımızın her alanında bulunuyor. Bu cihazları uyurken bile yanımızdan ayırmıyoruz. Fakat hiç yanınızda bir bomba taşıdığınızı düşündünüz mü? Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir yangında Samsung telefonlarının yine başrolde olduğu anlaşıldı.

Koreli dev teknoloji şirketi Samsung, mobil cihaz piyasasında önemli bir yere sahip. Fakat şirketin başı bir türlü beladan kurtulmuyor. Samsung, geçtiğimiz yıllarda Galaxy Note 7 cihazı ile yaşadığı milyon dolarlık zararından sonra artık daha dikkatli üretimler yapıyor. Fakat şirket ne kadar dikkat ederse etsin bir türlü patlama olaylarına son veremiyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'de yaşanan bir yangında Samsung'un başrol oyuncusu olduğu ortaya çıktı.

Galaxy S4 ve Galaxy S8 bir arabayı küle çevirdi!

ABD'nin Detroit şehrinde geçtiğimiz günlerde bir araba yangını yaşandı. Bu yangında arabada tek başına olan kadın yara almadan kurtuldu. Fakat araba için aynısını söylemek pek mümkün değil. Yangın arabayı küle çevirdi ve kullanılamayacak hale getirdi. Peki ama yangın neden çıktı?

Arabanın sahibi olan kadının iddiasına göre, yolculuk esnasında araçta bulunan Galaxy S4 ve Galaxy S8 telefonları birden yanmaya başladı. Bu yangını önleyemeyen kadın aracı terk etmek zorunda kaldı ve canını zor kurtardı. İtfaiye'nin söndürme çalışmasından sonra yaptığı araştırma kadının iddiasını doğruluyor. Çünkü arabanın yanmasına sebep olan unsurun telefon olduğu kesinleşti ve rapora yazıldı. Bu raporla birlikte Samsung ile iletişime geçen kadın, Samsung ile deyim yerindeyse mahkemelik oldu. Samsung ise konuyla ilgili araştırmanın devam ettiğini söylüyor.

Sizce akıllı telefonlar ne kadar güvenli?