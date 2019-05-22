Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin Twitter hesabı kapatıldı. Genç şarkıcı hesabının kapatıldığını öğrenince büyük şok yaşadı. Aleyna Tilki olayın hemen ardından hesabını geri açtırdı; ancak ne yazık ki bazı tweetlerini geri alamadı.

Twitter Aleyna Tilki ile Uğraşıyor!

Twitter topluluk kuralları gereği 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformunu kullanımına izin verilmiyor. 2000 yılında doğan Aleyna Tilki'nin de 13 yaşından önce Twitter kullanmaya başladığı gerekçesiyle hesabı kapatıldı. ​Paylaşımlarının birçoğunun silindiğini belirten genç şarkıcı, "Twitter kimliğimi ve 2000'li olduğumu deşifre etti. 13 yaşımdan önce Twitter kullanıp kuralları ihlal ettiğim için hesabımı kapattı. Şu an yeniden açtım hesabımı… Çoğu tweetim silindi. Offf yaş 18 oldu bile ve hala sorun yaşıyorum. Twitter bile yaşımla uğraşıyor, bıktım" dedi.

Aaabiiii Twitter kimliğimi ve 2000li olduğumu deşifre etti. 13 yaşımdan önce Twitter kullanıp kuralları ihlal ettiğim için hesabımı kapattı. Şuan yeniden açtım hesabımı.. çoğu tweetim silindi. offf yaş 18 oldu bile ve hala sorun yaşıyorum.

Twitter bile yaşımla uğraşıyo bıktım — Aleyna Tilki (@aleynatilki) 22 Mayıs 2019

Aleyna Tilki'nin resmi Twitter hesabında şimdilik bir profil resmi bulunmuyor. Genç şarkıcının ileride nasıl bir yol izleyeceği paylaşılmadı. Son dönemde yeni şarkısı ile gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin Instagram hesabına aktif olarak erişim sağlanabilmekte.

Sizler Aleyna Tilki'nin Twitter hesabının kapatılması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!