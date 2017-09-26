Alibaba’dan 20 Milyar Dolar Değerinde Yatırım

Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba Group, küresel lojistik ağını genişletmek için beş yıl içinde 100 milyar yuan (15.12 milyar dolar) yatırım yapacağını açıkladı.

Alibaba halihazırda, Cainiao Smart Logistics Network’e 5.3 milyar yuan değerinde yatırım yapıyor. Fakat bu yatırımın miktarı ilerleyen dönemlerde akıl almaz meblağlara çıkabilir.

Çin’deki en büyük lojistik firmalarından bir tanesi olan ve birden çok şirketin desteğiyle kurulan Cainiao, 15 milyar dolar değerinde yatırımın sahibi olacak. Alibaba CEO’su Daniel Zhang, “Cainiao’ya bağlılığımız ve lojistik alanındaki ek yatırımlarımız, Alibaba’nın Çin ve dünyadaki en verimli lojistik ağını oluşturma iradesini ortaya koyuyor.” dedi.

Alibaba yakın bir zamanda, Güneydoğu Asya’da faaliyet gösteren e-ticaret şirketi Lazada Grubu’na 2 milyar dolarlık bir yatırım yapmıştı. Endonezya, Tayland ve Filipinler’deki lojistik ağını genişletmek için adımlar atan şirket, yeni yatırımıyla birlikte küresel lojistik ağını da genişletmek istiyor.

Alibaba'nın Cainiao'ya yaptığı son yatırım, depolama ve dağıtım pazarındaki kontrolü tamamen eline geçirmek istediğini gösteriyor. Zira şirket tarafından yapılan açıklamada, 15 milyar dolarlık yatırımın, veri teknolojisi ve depolama kapasitesi için kullanılacağını söyledi.

Alibaba yapacağı 15 milyar dolarlık yatırımla, Cainiao’daki toplam yedi yönetim kurulu koltuğunun dördünü temsil edecek.

Alibaba, Intime Group, Fosun Group tarafından 2013 yılında kurulan Cainiao Smart Logistics Network, günde yaklaşık 57 milyon gönderiyi denetliyor.