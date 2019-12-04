Amazfit X Akıllı Saat Pazarını Sarsmayı Hedefliyor

Pek çok kişinin Xiaomi aracılığı ile tanıdığı Huami, akıllı saat pazarında ses getirecek adımlar atıyor.

Amazfit X, GTS Titanium, Sport Watch 3 SWLE

Apple Watch modelinin tasarımından etkilenen Huami, geçtiğimiz Ağustos ayında Amazfit GTS modelinin duyurusunu gerçekleştirmişti. Aynı etkinlik sırasında Amazfit X modelinin prototipini de gösteren şirket, uzun bir süredir sessizliğini korumaktaydı.

Amazfit X nihayet bugün tekrar ortaya çıktı. Weibo üzerinden yapılan duyuruda yeni modelin 2020 yılının ikinci yarısında satışa sunulacağı belirtildi. Öncelikle bu modelin bir akıllı saat değil, daha çok bir akıllı bileklik olduğunu belirtelim

2,07 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan X, 220 mAh bataryadan gücünü alıyor. AMOLED ekran teknolojisi ile canlı renkler sunacak modelin batarya tarafında da iddialı sonuçlar vermesi mümkün. Bu noktada ortalama yedi gün batarya ömrü bulunabilir. Bununla birlikte modelin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Aynı gönderinin devamında Amazfit GTS modelinin titanyum varyasyonu da duyuruldu. Şu an için yalnızca Çin sınırları içerisinde satılacak olan bu versiyon, 16 Aralık tarihinde kullanıcılarla buluşacak. Benzer şekilde Sports Watch 3 modelinin Star Wars Limited Edition versiyonu da yolda. Bu model de 19 Aralık tarihinde yalnızca Çin sınırları içerisinde satışta olacak.