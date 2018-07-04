Amazon 2018 İndirim Tarihi Belli Oldu (Prime Day)

Dünyanın en popüler e-ticaret ağlarından olan Amazon, her yıl düzenlediği Prime Day indirimlerinin bu yılki tarihini açıkladı. 36 saat boyunca sürecek olan Prime Day 2018'in bu yıl 16 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı duyuruldu.

ABD'li e-Ticaret devi Amazon, özellikle son zamanlarda bir hayli ilgi çeken Prime Day indirimlerine özen göstermeye başladı. Geçtiğimiz yılki indirimler sayesinde kullanıcı sayısını yüzde 50 oranında artıran Amazon, aynı zamanda farklı kategorilerde indirim sunmasıyla da kullanıcıları sevindiriyor.

Ancak bu yılki Prime Day'ın diğerlerden iki temel farkı bulunuyor. Bunlardan ilki, 2018 Prime Day doğu saatine göre 15.00'de başlayacak, 17 Temmuz'da bütün gün sürecek ve 18 Temmuz'da da doğu saatine göre 03.00'de sona erecek. Yani toplamda 36 saatlik bir indirim söz konusu olacak. Bu anlamda şirketin 'En uzun Prime Day'i yaptığını belirtmek gerekiyor.

İkinci farklılık ise geçtiğimiz sene yaklaşık 13,7 milyar dolara satın alınan Whole Foods ürünleri de bu indirim kapsamında olacak. Böylelikle Whole Foods üzerinde satılan parçalar da bu büyük indirimin bir parçası olacak.

Prime Day İndirimleri Hangi Ülkeleri Kapsıyor?

Şirket tarafından hazırlanan rapora göre Prime Day 2018 toplamda 17 ülkede boy gösterecek. Bu ülkeler ise sırasıyla şu şekilde: ABD, Kanada, Meksika, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Almanya, Avusturya, İspanya, İtalya, Hindistan, Çin, Japonya, Singapur ve Avustralya.

12 gün sonra pek çok kullanıcının yararlanacağı bu indirimlerden bakalım şirket ne kadar kar sağlayacak, hep birlikte göreceğiz.