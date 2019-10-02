Amazon CEO'su Jeff Bezos İstanbul'da

Dünyanın en zengin iş adamlarından bir tanesi olan Jeff Bezos İstanbul'a geldi. Özel uçağı ile İstanbul'a gelen Amazon CEO'su Jeff Bezos Cemal Kaşıkçı'yı anma törenine katıldı.

Cemal Kaşıkçı, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda anılıyor. Saat 13:14'te başlayan anma törenine katılanlar arasında milyoner Jeff Bezos da bulunuyor. Konsolosluk ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Anma törenine dünyanın en zengin adamı olan Jeff Bezos'un yanı sıra pek çok ünlü isim de katıldı. Jeff Bezos ayrıca The Washington Post gazetesinin de sahibi.

Geçtiğimiz günlerde 1 trilyon doları aşarak Microsoft’u geride bırakan Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un İstanbul'da kalıp kalmayacağı bilinmiyor. Jeff Bezos'un Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan sonra nereye gideceği bilgisi gizliliğini koruyor. Jeff Bezos Amazon Türkiye ofisini de ziyaret edebilir.

Lauren Sanchez ile ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından eşi MacKenzie ile boşanma sürecine giren Bezos, geçtiğimiz ay 35 milyar doları bulan bir mali anlaşmayla 25 yıllık evliliğini noktalamıştı.