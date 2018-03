Amazon'dan Çinli Bilim Kurgu Romanlarına 1 Milyar Dolar

Yüzüklerin Efendisi kitaplarını televizyon dizisine uyarlamak için milyarlarca dolarlık yatırımın altına imzasını atan Amazon’un bir sonraki hedefinin Çinli yazar Liu Cixin olabileceği söylendi. Amazon’un Cixin’in kitaplarını uyarlamak için 1 milyar dolar bütçe ayırabileceği iddia edildi.

Yakın zaman önce Lord of the Rings serisinin yayın haklarını satın almak için milyonlarca dolar harcayan Amazon, kitapları televizyon dizisine dönüştürebilmek adına 1 milyar dolardan fazla harcamayı düşündüğünü açıklamıştı. Keza Yüzüklerin Efendisi üçlemesi 280 ile 297 milyon dolar arasında bir maliyetle çekilmiş, The Hobbit ise yapımcısına 750 milyon dolardan fazla paraya mal olmuştu.

Yüzüklerin Efendisi anlaşmasını birkaç ay önce yapan Amazon, bir sonraki hedefini Çinli bilim kurgu yazarı Liu Cixin’in eserleri olarak belirledi. Dünya’nın Geçmişi Hatırlaması ve Üç Cisim Problemi isimli kitaplarıyla büyük bir üne kavuşan yazar, Çin’in en çok okunanları arasına girmeyi başarmıştı.

1 milyar dolarlık bütçeyle Cixin’in eserlerini film ya da dizi yapma fikri olduğu söylenen Amazon’dan konuyla ilgili açıklama gelmezken, Liu Cixin’den konuyla ilgili görüşlerini aktarmaktan çekinmedi. Halihazırda kitaplarının yayın haklarının YooZoo Pictures isimli yapım şirketinde olduğunu söyleyen yazar, kendisine Amazon’un yayın haklarını satın almak istemesiyle alakalı herhangi bir bilgi gelmediğini söyledi. Böylesine bir anlaşma teklifi gelse dahi yayın haklarını kendisinin satamayacağını söyleyen Cixin, teklif gelmesi durumunda kabul edebileceğinin sinyallerini de verdi.