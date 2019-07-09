Amazon, Hatalı Üçüncü Taraf Ürünlerden de Sorumlu Olacak

Dünyanın en büyük online perakende şirketi Amazon, bundan sonra platformdaki satıcılar tarafından kullanıcılara gönderilen hatalı ürünlerden sorumlu olacak.

Bildiğiniz üzere Amazon, diğer tüm e-ticaret sitelerinde olduğu gibi dünyanın her yerinden satıcılara ev sahipliği yapıyor. Fakat şirket yalnızca kendi sattığı ürünlerin sorumluluğunu üstleniyor. Daha doğrusu üstleniyordu.

Pennsylvania’da yaşayan bir kadın, Amazon’daki bir satıcıdan aldığı köpek tasmasının koparak gözüne geldiğini ve bunun sonucunda kalıcı görme kaybı yaşadığını iddia etti. Olayı mahkemeye taşıyan kadın, hem satıcıdan hem de Amazon’dan şikayetçi oldu.

ABD Temyiz Mahkemesi’nin verdiği karara göre Amazon, artık üçüncü taraf ürünlerde rastlanan kusurlardan da sorumlu olacak.

E-ticaret devinin platformdaki üçüncü parti satıcıların ürünlerini yeteri kadar denetlemediğini belirten mahkeme, Amazon’un kendi içinde bir kontrol mekanizması oluşturması gerektiğini ifade etti.

Tasmayı satan üçüncü taraf tedarikçisi The Furry Gang firması ise davanın açıldığı 3 Temmuz tarihinden bu yana ortalarda görünmüyor.

Jeff Bezos’un sahibi olduğu Amazon, son dönemde ayrımcılık davalarıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz mayıs ayında, Amazon’un depolarında çalışan yedi kadın, hamile oldukları için işten çıkarıldıkları iddiasıyla online perakende devine dava açmıştı.

Benzer şekilde, Minnesota eyaletindeki üç Amazon çalışanı da, dini ayrımcılığa maruz kaldıkları iddiasıyla online perakende devi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.