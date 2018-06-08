Amazon, İngiltere Premier League’in Yayın Haklarını Satın Aldı

Geçtiğimiz yıl J.R.R. Tolkien’ın fantastik kurgu başyapıtı 'Lord of The Rings' (Yüzüklerin Efendisi) romanlarının kullanım haklarını televizyon dizisine uyarlamak için satın alan Amazon, şimdi de dünyanın en prestijli futbol organizasyonlarından İngiltere Premier League’in yayın haklarını satın aldı.

Manchester United Başkan Yardımcısı Ed Woodward, geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada, Facebook ve Amazon’un İngiltere Premier League'in yayın haklarını almak için teklif yapabileceklerini belirtmişti. Woodward, teknoloji firmalarının son yıllarda futbola karşı gösterdiği ilginin arttığını, iki internet devinin Premier League’in yeni yayıncıları olabileceklerini ifade etmişti.

Lider olduğu e-ticaret piyasasının yanı sıra Prime adıyla online dizi ve sinema sektöründe de ciddi biçimde yatırımlar yapan Amazon, uzun süren görüşmelerin ardından Birleşik Krallık’taki Premier League’in yayın haklarını almayı başardı.

Ağustos 2019’dan itibaren üç yıl boyunca bir sezonda 20 maçı canlı yayınlayabilecek olan ABD’li şirket, maç özetlerinin gösterim hakkına da sahip oldu. Öte yandan bu dev anlaşmanın maliyeti ise henüz açıklanmadı.

Sky ve BT, Premier League’in 2016-19 yılları arasındaki yayın hakları için 8.4 milyar sterlin ödemişti. Manchester City, Manchester United ve Arsenal gibi büyük takımlara odaklandığı için bazı küçük takımların maçlarını yayınlamayan Sky ve BT sporseverlerin tepkisini çekiyordu. Bu nedenle Amazon’un devreye girmesiyle yayın yelpazesinin genişleyeceği tahmin ediliyor.

Halihazırda Tenis sporundaki en büyük organizasyon olan ATP'nin yayın haklarına sahip olan Amazon, Premier League hamlesinden sonra çevrimiçi yayıncılık sektöründeki iddiasını bir kat daha artırmış oldu. Söz konusu hizmetin bedeli ise aylık 7.99 Euro olarak belirlendi.