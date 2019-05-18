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Amazon Tehlikeli Ürünler için Yeni Deposunu Kuruyor

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | İnternet

Amazon geçtiğimiz yıl tehlikeli maddeler yüzünden 24 tane depo çalışanını hastaneye kaldırmıştı. Bunun üzerine güvenlik tedbirlerini artırma kararı alan şirket, kimyasallar ve yanıcı malzemeler gibi tehlikeli ürünler için yeni bir depo inşa ediyor.

Virginia'da inşa edilen 80.000 metrekarelik test alanının haricinde bu yıl ilk defa üretim merkezi oluşturan Amazon'un bu deposunun büyüklüğü 500 bin m2 olacak. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Amazon sağlık başkan yardımcısı Carletta Ooton, bu depo içerisinde yepyeni teknolojilerin de hayata geçeceğini söylüyor.

Tehlikeli Ürünler Deposunda Robot Çalışmayacak

Sağlık açısından tehlikeli olabilecek tüketim mallarının kullanılmasında yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış araçların bulunacağı depoda özel bir yangın sisteminin olması bekleniyor. Kimyasal ürünlerin herhangi bir alevlenmesi sonucunda başına iş çıkarmak istemeyen Amazon'un ilginç şekilde bu depoda robot kullanmayacağının altı çizildi.

Bu anlamda güvenlik konusunda pek çok kullanıcısını tatmin etmeyi başaran Amazon, ürünlerin farklı depolardan gelmesinin sevkiyat süresine yansımayacağını dile getirdi. Ancak yine de farklı depolardaki ürünlerin tek pakette toplanması bir süre geciktirme yaşatabilir. Deponun en geç bu yaz çalışmaya başlayacağını da belirtmek gerekiyor.

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ETİKETLER: amazon amazon satış hacmi depolama güvenliği

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