Amazon'un Türkiye Pazarına Gireceği Tarih Resmen Belli Oldu

Dünyanın en büyük e-Ticaret portallarından biri olan Amazon, Mart ayında düzenleyeceği görkemli bir lansman ile Türkiye pazarına resmen giriş yapacak.

Geçtiğimiz haftalarda Brand Finance tarafından hazırlanan raporda dünyanın en değerli markası olarak seçilen Amazon, Türkiye'deki 20 milyar dolara yaklaşan e-Ticaret sektörünü baştan aşağı değiştirmeye geliyor.

ABD merkezli şirket, geçtiğimiz yılın sonlarında Türkiye pazarında boy göstermek için resmen girişimlere başlamış, ancak nasıl bir politika izleyeceği ve Türkiye macerasına ne zaman başlayacağı gibi konular netlik kazanmamıştı.

Toptancı ve satıcılara "Hazır olun" çağrısı yapan Amazon'un, Mart ayının sonunda Türkiye'de test satışlarına başlayacağı ifade edildi. Dev şirketin, yüzde 10 gibi Türkiye piyasasının altında bir komisyon oranıyla sektöre girmesi bekleniyor.

Eylül 2017'de "Amazon Turkey Services Yönetim ve Destek Hizmetleri Limited Şirketi" adıyla Beşiktaş'ta bir şirket kuran e-Ticaret devinin, Türkiye'deki faaliyetlerini Lüksemburg merkezli Amazon Europe Core Sari'ye bağlı olarak yürüteceği öğrenildi.

Türkiye'deki e-Ticaret sektörü hakkında çok kapsamlı bir araştırma yürüten Amazon, büyük tedarikçilerle de bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Tedarikçilerin ödediği ortalama yüzde 15'lik komisyonun altında bir oranla sektöre gireceği ifade edilen şirket, bu politikasıyla rakiplerini geride bırakmak istiyor.

Mart ayında Türkiye'ye girmeyi planlayan küresel ticaret sitesi, beklenenin aksine satın alma yapmayarak, "amazon.com.tr" adıyla faaliyet gösterecek. Yakın zamanda ürün kategorisinde test satışlarına başlaması beklenen Amazon, sıfırdan bir yapılanma ile kadro çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Öte yandan, Lüksemburg ekibinin önümüdeki hafta Türkiye'ye gelerek, büyük tedarikçilerle görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi.

"Shipping with Amazon" ismiyle kendi kargo şirketini de kurmayı planlayan ABD'li şirket, müşterilerine daha avantajlı fiyatlarla kargo seçeneği sunacak. Amazon, kargo şirketlerine büyük bir darbe vuracak bu hamle ile bir alışverişte hem alışveriş komisyonundan hem de kargo ücretinden kazanç sağlamış olacak.