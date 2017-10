Amazon 'Yanlışlıkla' Esrar Yolladı!

E-ticaret devi Amazon, eşi benzeri görülmemiş bir olaya imza attı. Sadece sıradan bir koruma deposu siparişi veren çifte, 30 kilo esrar yollayan Amazon, büyük bir şaşkınlığa yol açtı.

Dünyanın en büyük online alışveriş sitelerinden bir tanesi olan Amazon, ABD Orlando'daki bir çifte, yanlışlıkla yaklaşık 30 kilo esrar gönderdi. UPS aracılığıyla Massachusetts’den Orlando’daki evlerine gelen kolileri alan çift, paketteki ağırlıktan dolayı hemen şüpheleniyor. Kutuyu açtıklarında ise gelen keskin koku karşısında şok olan talihsiz çift, durumu hemen polise bildiriyor.

Esrarı oraya koyanların hesap soracaklarından korkan çift, ayrıca günlerce uyuyamadıklarını ifade etti. Bu vaka üzerine soruşturma başlatan emniyet güçlerine, Amazon yetkililerinden de gerekli desteğin verileceği açıklandı. Orlando polisi konuyla ilgili olarak henüz kimsenin yakalanmadığını belirtti.

Can you imagine?

