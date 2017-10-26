Amazon 'Yanlışlıkla' Esrar Yolladı!

E-ticaret devi Amazon, eşi benzeri görülmemiş bir olaya imza attı. Sadece sıradan bir koruma deposu siparişi veren çifte, 30 kilo esrar yollayan Amazon, büyük bir şaşkınlığa yol açtı.

Dünyanın en büyük online alışveriş sitelerinden bir tanesi olan Amazon, ABD Orlando'daki bir çifte, yanlışlıkla yaklaşık 30 kilo esrar gönderdi. UPS aracılığıyla Massachusetts’den Orlando’daki evlerine gelen kolileri alan çift, paketteki ağırlıktan dolayı hemen şüpheleniyor. Kutuyu açtıklarında ise gelen keskin koku karşısında şok olan talihsiz çift, durumu hemen polise bildiriyor.

Esrarı oraya koyanların hesap soracaklarından korkan çift, ayrıca günlerce uyuyamadıklarını ifade etti. Bu vaka üzerine soruşturma başlatan emniyet güçlerine, Amazon yetkililerinden de gerekli desteğin verileceği açıklandı. Orlando polisi konuyla ilgili olarak henüz kimsenin yakalanmadığını belirtti.

Can you imagine?

Amazon customers in Orlando got unexpected marijuana delivery -65-pounds! #WFTV at 6pm pic.twitter.com/yYywuKYpnU — Jeff Deal (@JDealWFTV) 20 Ekim 2017

Tüm yaşananlar üzerine Amazon, esrar gönderdiği çifte 150 dolarlık bir hediye çeki yolladı. Fakat çift, e-ticaret devinin tavrından oldukça rahatsız. Zira kendilerinden özür dilenmediğini ifade eden Orlandolu çift, hediye çekinden tatmin olmadı.

Esrar normalde Amazon’un teslimatını yapmayacağı ürünler listesinde yer alıyor. Dolayısıyla, Amazon'un nasıl oldu da 'yanlışlıkla' esrar gönderdiği şu an için büyük bir muamma. Konu hakkındaki soru işaretleri Orlando polisinin başlattığı soruşturmadan sonra netlik kazanacaktır.