Amazon Yüzlerce Çalışanını İşsiz Bırakacak

Online alışverişin en büyük şirketlerinden Amazon, genel ofisi Seattle'daki çalışanlarını etkileyecek şekilde pek çok ofisindeki çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından takım değişikliği gerekçe gösteriliyorken, bu konuda çalışanların bilgilendirildiği ifade edildi.

Şirket tarafından gelen açıklamada “Yıllık planlama süreçlerimiz kapsamında, şirket genelinde çalışan sayılarında bazı düzenlemeler yapıyoruz – bazı birimlerde küçük çaplı işten çıkartmalar gerçekleştirip farklı birçok birimde agresif bir şekilde alım yapmayı planlıyoruz” ifadelerine yer verildi. Yani çalışan sayısında küçültmeye gitmeyecek olan Amazon, zaten halihazırda ortalama 12 bin personel alımı yapmayı hedefliyor. Sadece çalıştığı kişilerde değişiklik yapmayı isteyen Amazon, genel olarak perakende operasyonları gibi takımlarda işten çıkarmalarda bulunacak.

Hem global ofislerde hem de genel müdürlükteki takımlarda değişiklikte bulunmak isteyen ABDli şirket, yakın zamanda yepyeni bir karargah kurmaya hazırlanıyor. Buraya Alexa ve Echo gibi büyük işlerini devredecek olan Amazon, bu anlamda pek çok kişiye iş imkanı sağlayacak.