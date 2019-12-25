Amerika'da Yanlışlıkla iPhone Kullanımı Yasaklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde, geçtiğimiz günlerde çok ilginç olaylar yaşadı. Kent, polislerin yüz tanıma teknolojilleri kullanımı yasaklarken, yanlışlıkla iPhone kullanmayı da yasakladı. Yanlışlığın fark edilmesinden sonra çıkarılan yasa tekrar düzenlendi.

Yüz tanıma teknolojilerinin polis kuvvetleri tarafından kullanılmasını yasaklayan ilk şehir olan San Francisco, yetkililerin yüz tanıma içeren herhangi bir aleti kullanmalarının yasak olduğunu belirten bir yasayı yürürlüğe koymuştu. Buna rağmen San Francisco aynı zamanda çalışanlarının büyük kısmına kullanmaları için iPhone modelleri vermişti.

Yüz tanıma teknoloji barındıran iPhone'ları kullanmayı yasakladıklarını fark eden yetkililer, verdikleri kararı geri almak için harekete geçtiler. San Francisco’nun yerel denetim kurulu, kendi yayınladıkları yüz tanıma teknolojisini yasaklayan yasayı değiştirmek için harekete geçti. Yasanın değişmesi için oy kullanan yetkililer, daha sonra yaptıkları değişikliği belediye başkanı London Breed'in onayına sundu. Belediye başkanı onayladığı taktirde çalışanlar, iPhone'ların kilidini açmak için yeniden FaceID teknolojisini kullanabilecek.