Amerikan Hükümeti iPhone Yavaşlatma Konusu İçin Apple'dan Hesap Soruyor

Geçtiğimiz haftalarda Apple, iPhone telefonları kasten yavaşlattığı gerekçesiyle gündeme oturmuştu.

Uzun süredir eski iPhone telefonların güncellemeler yoluyla yavaşlatıldığına dair söylentiler ortada dolanıyordu. Nihayet Apple, bu söylentilere noktayı koyarak böyle bir durumun söz konusunu olduğunu itiraf etti. Fakat Apple, bu durumun önemli bir sebebi olduğunu da açıklamıştı.

Apple'ın verdiği bilgilere göre sadece bataryası eskiyen telefonların işlemci ve grafik çipinin hızı limitleniyordu. Bunun sebebi ise bu cihazların bataryalarının, ihtiyaç duyulan gücü sağlayamamaları nedeniyle işlem yürütürken telefonların beklenmedik bir şekilde kapanmasına yol açmasıydı. Bu durumu önlemek için aşırı güç ihtiyacı oluşturacak durumları engellemek adına işlemci ve grafik çipinin maksimum hızı limitleniyordu.

Apple, böyle bir kararı kullanıcılarına bilgi vermeden uygulaması nedeniyle topa tutuldu. Firma, batarya değişim ücretlerinde indirim yaparak kendini affettirmeye çalıştı; fakat bu durum bile Apple'a dava açılmasını önleyemedi. Şimdi de yeni bir yasal süreç Amerika da başlıyor. Olaya Amerikan Senatosu da el attı ve Apple'dan hesap vermesini istedi.

Paylaşılan bilgilere göre Amerikan Senatosu Ticaret Kurulu'nun başkanlığını yapan senatör John Thune, Apple'ın CEO'su Tim Cook'a bir mektup yollayarak iPhone yavaşlatma olayının nasıl gerçekleştiği hakkında detaylı bilgi istedi. Ayrıca, Apple'dan işlemci gücünün düşürülmesi hakkındaki şikayetleri nasıl takip ettiği, pil değişimlerinde indirim yapmadan önce, pil değişimine tam ücret ödeyen müşterilere indirim fırsatı sunup sunmadığı da sorulan sorular arasında.

Apple, bu yasal soruşturma konusunda henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Amerikan yetkilileri ve Apple arasındaki görüşmeler de muhtemelen gizli kalacaktır; fakat herhangi bir yaptırım uygulanması kararı alındığında bu karar büyük ses getirecektir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.