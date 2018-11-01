Amerikan Otomotiv Devi 18.000 Çalışanını İşten Çıkarıyor

Amerikan otomotiv sektörünün lider markalarından General Motors (GM), üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla 18 bin çalışanını işten çıkarıyor.

ABD’nin bir numaralı otomobil üreticisi konumunda olan GM, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 12 ya da daha fazla süredir görev yapan maaşlı çalışanlara tazminat karşılığı işten çıkarma teklif edildiğini söyledi.

2018’in üçüncü çeyrek (Q3) raporunu açıklayan GM, 2.5 milyar dolar kar ile Wall Street beklentilerinin üzerine çıktı. Ayrıca şirketin gelirleri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.4 artarak 35.8 milyar dolara yükseldi.

Raporun ardından yüzde 8’den fazla değerlenen şirket hisseleri, son altı haftanın en yüksek seviyesini görmüştü.

Şirket, Q3’de gösterdiği olumlu performansa rağmen maliyetleri düşürmek amacıyla Kuzey Amerika ülkelerindeki birçok çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Zira GM'in yapısal maliyetleri piyasa gerçekleriyle uyuşmuyor.

GM sözcüsü, ABD, Kanada ve Meksika'daki toplam 50 bin maaşlı çalışandan 18 binine tazminat karşılığı işten çıkarma anlaşmaları önerildiğini açıkladı. Bunun yanı sıra işten çıkarmalar GM’in üretim hatlarında çalışan saatli işçileri etkilemeyecek.

Detroit merkezli üretici her ne kadar Q3 2018’de vergi öncesi karı 1 milyar dolar artırsa da, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak adına maliyetleri düşürmek zorunda.

Trump yönetimi tarafından uygulanan çelik ve alüminyuma yönelik yeni ek gümrük vergisi, üreticileri zor durumda bırakıyor. Ayrıca ABD ve dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'deki keskin düşüşü bu denkleme eklediğinizde, GM gibi üreticilerin kadroyu küçültmekten başka şansı kalmıyor.

2009 yılında iflas başvurusuyla birlikte yeniden yapılanmaya giden GM, Cadillac, Chevrolet, GMC ve Saab dahil olmak üzere birçok markayı bünyesinde barındırıyor.