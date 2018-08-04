Amerikan Siyasetçileri ZTE ve Huawei Kullanmayacak

Amerika Birleşik Devleti siyasetçilerinin bir hayli hassas olduğu ZTE ve Huawei'nin güvenlik konusu tekrardan gündeme geldi. Demokratik Ulusal Komite tarafından yapılan bir uyarıda, kongre üyelerinin Huawei ve ZTE kullanmasının yanlış olacağı söylendi.

Çinli üreticilerinin cihazlarını kullanmanın açık açık güvenlik zafiyeti olabileceği düşünen Demokrat Parti üyeleri, konu hakkında açıklamada bulundu. ABD içerisinde sıkıntı yaşayan bu iki markanın, siyasetçiler tarafından kullanılmasının hoş karşılanmayacağı dile getirildi. Demokratik Ulusal Komite (DNC) genel güvenlik sorumlusu Bob Lord parti ve kampanya çalışanlarının bu cihazları kullanmamasını istedi.

Konu hakkında DNC üyelerine mesaj yazan ve tüm üyeleri uyarmayı ihmal etmeyen Bob Lord mesajında şunlara yer verdi: "Parti ve kampanya çalışanlarının, fiyat düşük veya düşük olsa bile ZTE veya Huawei cihazlarını kullanmaması çok önemlidir. Bu cihazlar tehdit unsurudur."

Yabancı kaynaklarda yer alan iddialar göre bazı Demokrat Parti üyeleri Çinli telefonlardan satın alma girişiminde bulunmuş ve bunun üzerine de Lord açıklama yapma gereksinimi duymuş. Ayrıca DNC ise ü yelerin, kişisel kullanım dahil olmak üzere bu telefon markalarının kullanılmasının düşünülmemesi gerektiğini aktardı.

FBI ve CIA Bile Çinli Markalara Güvenmiyor

Ayrıca daha önceden FBI, CIA ve NSA Huawei ve ZTE cihazları için büyük önlemler alındığının ve buna rağmen bu cihazları satın alınmasının tavsiye etmediklerini söylemişlerdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan ZTE ve Huawei ise 170 ayrı ülkede boy gösterdiklerini ve her ülkede aynı güvenlik tedbirlerini aldıklarını savundu. Fakat yine de Amerikan vatandaşlarının Çinli markalara olumlu bakmadığını belirtmek gerekiyor.