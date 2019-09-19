Amerikan ve Rus Uyduları Çarpışabilir Uyarısı!

Uzay teknolojileri şirketi Bigelow Aerospace, 'Genesis-2' isimli Amerikan uydusu ile Rusya’nın Sovyet döneminde gönderdiği ‘Cosmos-1300’ uydusunun çarpışma ihtimali olduğunu duyurdu.

Bigelow Aerospace’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre, söz konusu çarpışma önümüzdeki 15 saat içerisinde gerçekleşebilir. Şirket, çarpışma ihtimalinin yüzde 5.6 olduğunu söylüyor.

ABD ordusu ise çarışma ihtimalinin yüzde 60 olduğu konusunda yetkili makamlara bilgi verdi. Söz konusu uydular günümüzde artık kullanılmıyor ancak bu durum, gezegenimizin yörüngesinin çöplüğe döndüğünün de bir göstergesi.

Dünya'yı Çevreleyen Uydular (Yörünge Çöplüğü)

Bigelow Aerospace’in paylaşımında, “Yörüngemizdeki bu kirlilik kontrol altına alınmazsa, Dünya’nın alçak yörüngesindeki insan yaşamı üzerinde ciddi bir tehdit oluşturacak.” ifadelerine yer verildi.

Şirketin Genesis-2 isimli uydusu, 2007 yılında yörüngeye fırlatılmış ve yaklaşık 2.5 yıl boyunca hizmet etmişti. Bu fırlatma ile teknolojinin ticari amaçlı kullanımını denemek ve dönüştürülebilir uydular için ticari bir uzay istasyonu inşa etmek amaçlanıyordu.

Cosmos-1300 adlı Sovyet uydusu ise, 1981 yılında ordunun uydu temelli gözetim sistemi projesi olan Tselina-D’nin bir parçası olarak uzaya fırlatılmıştı.