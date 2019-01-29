Anahtarsız Çalışma Sistemine Sahip Araçlarda Çalınma Riski

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, anahtarsız giriş ve çalışma sistemi bulunan birçok aracın çalınma riskiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre, anahtarsız çalışma sistemi bulunan araçları giderek daha çok hedefleyen hırsızlar, belirli yöntemler kullanarak sistemi etkisiz hale getirip araçları çalabiliyor.

Alman Otomobil Kulübü (ADAC), 237 anahtarsız giriş ve çalışma sistemi bulunan aracı test ettiklerini, sadece üçü hariç diğer bütün araçların bu risk altında olduğunu duyurdu. Risk altında olmayan üç marka ise Discovery, Range Rover ve 2018 Jaguar i-Pace.

Tüketici grubu Which? dergisinin yaptığı bir araştırmaya göre de en büyük risk altındaki markalar Ford Fiesta, Volkswagen Golf, Nissan Qashqai ve Ford Focus. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Which? dergisi editörü Harry Rose, "Araba hırsızları birkaç yıldır anahtarsız araçları çalıyor ama üreticiler bu çalınmalara yol açan yeni modeller üretiyorlar. Böylelikle çalınacak daha fazla araç piyasaya çıkmış oluyor." diye konuştu.

Sistem Nasıl Çalışıyor?

Yeni otomobillerin birçoğu artık anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemiyle üretiliyor. Bu sistem sayesinde aracın sahibi, araca yakın bir noktadan anahtarsız olarak kapıları açabiliyor ve aracını çalıştırabiliyor. Ancak özel cihazlar kullanan hırsızlar da araçlara aynı şekilde girerek çalabiliyor.

İngiltere’de 2009 yılından 2018’in Mart ayına kadarki süreçte toplam 106 bin aracın çalındığı belirtiliyor.

İngiltere'nin Motor Üreticileri ve Tüccarları Birliği Başkanı Mike Hawes, endüstrinin bu suçları çok ciddiye aldığını ve yeni araçların hiç olmadığı kadar güvenli olduğunu söyledi ve "Suçlular araç çalmak için her zaman yeni yollar bulacak. Bu hiç bitmeyen bir savaş. Üreticiler çok daha karmaşık güvenlik özellikleri için yatırıma milyarlar harcıyor. Araçları çalmayı sağlayan cihazların açıktan satışının durdurulması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.