OPPO'dan Altı Modele Birden Android 16 Güncellemesi! İşte Liste

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

OPPO, Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesini daha fazla modele ulaştırmaya devam ediyor. Son birkaç ayda onlarca cihazı yükselten şirket, Mart 2026 itibarıyla dağıtım sürecini tamamlayacak. Son olarak bu ay içerisinde güncel yazılıma kavuşacak modeller açıklandı. İşte Android 16 tabanlı ColorOS 16 alacak OPPO telefonlar...

Mart 2026'da Android 16 Tabanlı ColorOS 16 Güncellemesi Alacak Modeller Hangileri?

Oppo, geçen ocak ayında F25 Pro, Reno 10 Pro Plus, Reno 11, Reno 11 Pro, Reno 12, Reno 13 için güncelleme yayınladı. Şubat ayındaysa Find N5, Reno 14 serisi, K13 serisi ve Pad 3 serisi yükseltildi. Marka mart ayındaysa ağırlıklı olarak orta segment modellere odaklanıyor.

Şirketin paylaştığı listeye baktığımızda 5 Mart itibarıyla F31 Pro 5G ve F31 Pro+ 5G'nin ColorOS 16 güncellemesi alacağını görüyoruz. 6 Mart'ta K13x 5G, 10 Mart'ta Reno 12 F, Reno 12 FS, Reno 11 FS ve K12x 5G, 17 Mart'ta ise F31 5G yeni sürümle buluşacak.

Mart 2026'ta Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesi alacak modeller şu şekilde sıralandı:

5 Mart: OPPO F31 Pro+ 5G, Oppo F31 Pro 5G

OPPO F31 Pro+ 5G, Oppo F31 Pro 5G 6 Mart: OPPO K13x 5G

OPPO K13x 5G 10 Mart: OPPO Reno 12 F, OPPO Reno 12 FS, OPPO Reno 11 FS, OPPO K12x 5G

OPPO Reno 12 F, OPPO Reno 12 FS, OPPO Reno 11 FS, OPPO K12x 5G 17 Mart: OPPO F31 5G

ColorOS 16 Güncellemesi Nasıl İndirilir?

Arayüzü büyük ölçüde yenileyen Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesini kontrol etmek için öncelikle Ayarlar uygulamasını açın. Ardından Sistem ve Güncellemeler > Yazılım Güncellemesi yolunu takip ederek cihazınızın yeni sürümü alıp almadığını kontrol edebilirsiniz.

Güncelleme şu anda kademeli olarak dağıtıldığı için her cihazda aynı anda görünmeyebilir. Eğer ColorOS 16 henüz gösterilmiyorsa birkaç gün sonra yeniden kontrol edebilirsiniz. Bu arada kurulumdan önce cihazınızda yeterli depolama alanı bulunduğundan ve pil seviyesinin en az yüzde 50 olduğundan emin olmanızda fayda var.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kullandığınız mobil cihaz güncelleme alan modeller arasında var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.