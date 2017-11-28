Android 8.1'in Son Önizleme Sürümü Yayınlandı

Google tarafından hazırlanan ve son önizleme paketi olan Android 8.1'in 2.geliştirici sürümü yayınlandı. Google Pixel telefonlarını kapsayacak olan Android 8.1'de büyük optimizasyon güncellemeleri bulunuyor. Henüz tam olarak hazır olmayan Android 8.1 çakışmalara ve hatalara meyilli.

Google'ın en güncel Android sürümü olacak Oreo 8.1'de yepyeni özellikler maalesef göremeyeceğiz. Genel anlamda performansa ve optimizasyona ağırlık veren Google, şirketlerin akıllı cihazlarına Android Oreo güncellemesini getirmesi için de çalışmalar yürütüyor. Ayrıca yeni Android sürümünün beta duyurusu Google tarafından Android Developers Blog üzerinden yapıldı. Aralık ayında Pixel ve çeşitli Nexus cihazlarına gelecek olan Android 8.1 Oreo'daki yeniliklerden biraz bahsedelim.

Android Oreo 8.1'deki Yenilikler

Yeni Android 8.1 tasarımdan daha çok performans odaklı geliyor. 8.1'de optimizasyon düzeltildi ve çeşitli Android hataları giderildi.

Artık geliştiriciler görüntü işleme ve makine öğrenimi için uygulamalarını Google'ın özel tasarlanmış eş-işlemcisine göre test edebilecek. Bu özellik ilk olarak Pixel cihazlara sunulacak. (Pixel Visual Core)

Kamera odaklı uygulamalardan daha iyi performans alacaksınız. Artık kamerayı kullanan üçüncü taraf uygulamalar, Pixel Visual Core ile HDR+ çekimleri yapabilecek. (Sadece Pixel cihazları için)

Android geliştiricileri, Android Studio 3.0'a geçiş yapabilir ve uygulamalarını daha hızlı işleyebilir.

Android 8.1 Oreo Hangi Cihazlara Geliyor?

Şimdilik sadece Pixel 2 ve Pixel 2 XL, Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 5X ve Nexus 6P cihazlarına gelen yeni sürüm ayrıca, bazı Android emülatörleri üzerinden de kullanılabilecek. Ancak yine de beta aşaması olacağı için çıkış yapmasını beklemekte fayda var.