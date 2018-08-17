Google’ın yeni Android sürümü olan Android 9.0 Pie’ı duyurmasının ardından birçok kullanıcı yeni sürümü ne zaman kullanmaya başlayacaklarını merak eder olmuşlardı. Bugün yapılan açıklamayla Android 9 Pie güncellemesi alacak Sony telefonlar ortaya çıktı.

İlk olarak 7 Mart 2018 tarihinde gün yüzüne çıkan Android P, 11 gün önce ilk olarak Google telefonlar için piyasaya sürülmüştü. Diğer telefon markaları yapacakları çeşitli değişikliklerin ardından Android Pie sürümünü kullanıcılarına ileteceklerini söylerlerken, bugün itibarıyla Sony modellerine dair açıklama geldi.

Resmi Sony Mobile Blog adresi üzerinden yapılan açıklamayla birlikte Android 9.0 Pie güncellemesi alacak Sony telefonlar duyuruldu. Şirket tarafından yapılan açıklamayla birlikte üğst seviye modellerin Kasım 2018 itibarıyla Android 9.0 güncellemesini alacakları belirtilirken, orta segmentte yer alan XA2, XA2 Ultra ve XA2 Plus modellerinin 2019’un ilk aylarında Android Pie ile tanışacakları söylendi.

Güncellemenin neden geciktiğine dair bir görsel de yayınlayan Sony, yeni Android sürümlerinin Google tarafından hazırlanmasının ardından PDK sürümünün çıktığı, markaların eline geçen Platform Development Kit sürümünün gönderilmesiyle asıl işin başladığı ve yeni Android’in başka markalara uyarlanmaya başlandığını dile getirdi. Hal böyle olunca çalışmaların uzayabileceğini belirten Sony, buna rağmen hızlı şekilde güncellemeyi yayınlayacağını söyledi.

Android 9.0 Pie Alacak Sony Modelleri