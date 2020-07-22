Ucuz Android Telefonlar, Android Go ile Gelebilir

Sızdırılan bir belgeye göre Google, 2GB RAM veya daha az bellekli cihazlar için üreticilerin Android Go Edition’ı kullanmalarını zorunlu hale getiriyor.

Android Go Gereksinimleri Değişiyor

XDA Developers, Google’ın Android 11 Go Edition Cihaz Yapılandırma Kılavuzu’nun bir kopyasını -Tillie Kottman’ın @deletescape izniyle- aldı. Belge, belirli bir özellik seviyesindeki veya altındaki yeni cihazlar için Android Go’nun gereksinimleri hakkında detaylar veriyor. Belge ayrıca Android 11’den başlayarak 512GB RAM’li cihazlarda Google Mobil Servislerin (GMS) önyüklü gelmemesi gerektiğini söylüyor.

Google, Android Go’yu 2017’de düşük seviye cihazlar için (özellikle 1GB veya daha az RAM’e sahip olanlar) Android’in modifiye edilmiş bir sürümü olarak tanıtmıştı. Ancak, Google hiçbir zaman üreticileri düşük seviye cihazlarda Android Go kullanmaları konusunda uyarmadı, zorlamadı.

Android Go'ya 64-Bit Desteği

Bu değişiklik, Android 11 çalıştıran 2GB veya daha az RAM’li herhangi bir cihazın Android Go kullanması gerektiği anlamına geliyor. Değişiklikler 2020’nin dördüncü çeyreğinde çıkacak 2GB veya daha faz RAM’li yeni Android 10 cihazlar için de geçerli. Bununla birlikte, XDA’e göre Android Go da artık 64-bit çekirdeği kullanabilir. Google’ın Play Store’da 64-bit uygulamaları desteklemeye devam ettiğini düşünürsek, Android Go’nun da 64-bit olması iyi bir şey.

GMS Kısıtlaması

Diğer önemli değişiklik, 512MB RAM’e sahip ultra düşük seviye Android telefonlar için desteği etkili bir şekilde kesecek yeni Google Mobil Servisler kısıtlaması. Gelecek Android Go cihazların 1GB veya 2GB RAM almasıyla birlikte, düşük seviye cihazlar daha iyi peformans, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunacaktır.

Resmi Açıklama Gelmedi

XDA, aldığı dokümanın eski olduğunu belirttiğinden, Android Go gereksinimlerinin bir kısmının veya tamamının değişmiş olma ihtimali var. Dolayısıyla Google’dan resmi açıklamanın gelmesini beklemekte fayda var.