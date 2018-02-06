Android Nougat, En Popüler Android Mobil İşletim Sistemi Oldu

Google'ın geliştirici portalında yayınladığı verilere göre, Android 7.0 Nougat, yüzde 28.5 ile nihayet Android mobil işletim sisteminde en çok kullanılan sürüm oldu.

2016 yılında piyasaya sürülen Android 7.0 Nougat'ı, yüzde 28.1 ile Android 6.0 Marshmallow takip ediyor. Peki, geçen sonbaharda piyasaya çıkan Google'ın en yeni sürümü 8.0 Oreo ne durumda?

Verilere göre, Android cihazlarının yalnızca yüzde 1.1'inde yüklü olan Oreo, listede 6. sıradan kendisine yer buldu. Fakat bu oranın, Ekim 2017 itibarıyla sadece yüzde 0.2 olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla, Oreo'nun yoluna yavaş ama emin adımlarla gittiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Ayrıca Mobile World Congress 2018'de (MWC) tanıtılacak Samsung Galaxy S9 ile birlikte işler muhtemelen çok daha iyi gidecektir. Yine de bunun rakamlara yansımasının aylar alabileceğini unutmayalım.

iOS Tarafında Durumlar Nasıl?

Geçtiğimiz haftalarda iOS 11 kullanım oranını açıklayan Apple, 2018 yılına girerken yüzde 59 olan kullanım oranının, 20 günlük süreçte yüzde 6 artış gösterdiğini ve yüzde 65 seviyelerine geldiğini belirtmişti.

Bununla birlikte geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yapılan araştırma dahilinde iOS 10 kullanım oranı yüzde 76 oranındaydı. Dolayısıyla, hala iOS 11 konusundaki soru işaretleri tam olarak giderilebilmiş değil. Buna rağmen şirket, yazılım üzerinde yapacağı iyileştirmelerle bu oranın yakın zamanda artacağını umuyor.

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