Yerli İnsansız Hava Aracı ANKA Kazakistan'a İhraç Edilecek
İç güvenlik ve sınır ötesi operasyonlarda görev alan insansız hava aracı ANKA, Kazakistan'a ihraç edilecek. İşte gerçekleşecek ihracata ilişkin ayrıntılar!
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA, Kazakistan'a ihraç edilecek. 3 adet insansız hava aracı ve 2 adet yer sisteminin Kazakistan Hava Kuvvetlerine ne zaman teslim edileceği belli oldu. Yaşanan gelişmeye dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.
ANKA Kazakistan'a Ne Zaman İhraç Edilecek?
AA'daki habere göre TUSAŞ tarafından üretilen ANKA isimli insansız hava aracı, Kazakistan'a ihraç edilecek. Türkiye'nin iç güvenlik ve sınır ötesi operasyonlarında görev alan başarılı insansız hava aracı, ihracat tarafında da başarılı bir performans sergiliyor.
TOGG CEO'sundan Yerli Otomobil Fiyatı Açıklaması
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil fiyatı ile ilgli önemli bir açıklamada bulundu.
Daha önce Tunus'a ihracat yapan TUSAŞ, ihracat yaptığı ülke sayısını arttırmaya devam ediyor. Büyük bir başarının altına imza atan şirket, Kazakistan Sanayii Altyapı Geliştirme Bakanlığı adına KAZSPECEXPORT tedarik kurumu ile gerçekleşecek olan ihracat için bir imza attı.
İhracat sözleşmesi kapsamında 2023 yılına kadar 3 ANKA, 2 yer sistemi, lojistik destek paketi (eğitim, yedek parça ve teknik belge) Kazakistan'a teslim edilecek. Dolayısıyla ANKA, ilerleyen zamanlarda Kazakistan semalarında da uçacak.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Kotil, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gurur olan ANKA için özel bir ihracat başarısı gerçekleştirdiklerini söyledi ve Tunus'tan sonra Kazakistan ihracatını çok önemli bir başarı olarak değerlendirdiklerini ifade etti.
ANKA'nın artık uluslararası alanda kullanılacak olmasından gurur duyduklarının altını çizen Kotil, insansız hava aracı ANKA'nın üretiminde emeği geçen tüm çalışanlara teşekkürlerini sundu.
ANKA Özellikleri Neler?
- Yedekli otomatik iniş-kalkış sistemi
- Yedekli elektrik üretim ve dağıtım
- Yedekli yüksek veri hızlı dijital veri bağlantısı
- Acil durum meydanlarına iniş kabiliyeti
- Katlanabilir iniş takımı
- Görev süresi boyunca buz önleme kabiliyeti
- lazer mesafe bulucu kamera
- Elektro optik
- Kızılötesi
- lazer işaretleyici
- 1700 kilogram azami kalkış ağırlığı
- 250 kilometreten fazla görüş hattı
- 350 kilogram faydalı yük taşıma
- 30 saatten fazla havada kalma
- 23 bin fit irtifada görev yapabilme
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