Antarktika'da Dev Çukur Keşfedildi

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Antarktika'nın batısında Thwaites buzulunun altında 14 milyar ton buzun sığabileceği bir boşluğun tespit edildiğini duyurdu. NASA açıklamasının devamında dev boşluğun en az 300 metre yüksekliğe sahip olduğunu belirtti.

NASA'nın Jet İtiş Laboratuvarında görevli araştırmacı Pietro Milillo yaptığı açıklamalarda, buzulun altında bu kadar büyük bir boşluğun olmasının buzulların erimesinde büyük bir role sahip olduğunu belirtti. Milillo, "Daha fazla sıcaklık ve suyun buzulun altına ulaşması halinde erime de daha hızlı oluyor." dedi. NASA çukurun oluşma sebebinin buzulun üç yıl boyunca deniz seviyesine maruz kalmasından kaynaklandığını belirtti ve buzul kütlesini 2010 yılından beri takip ettiğini açıkladı.

Thwaites buzulundaki erimenin deniz seviyesindeki yükselmenin yaklaşık yüzde 4'ünden sorumlu olduğu açıklandı. Yapılan çalışmaların NASA tarafından Science Advances isimli dergide detaylı olarak anlatıldığı duyuruldu.

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