Anthem, PS4'leri Bozmaya Başlayınca Para İadesi Yapılmaya Başlandı

BioWare tarafından geliştirilen aksiyon oyunu Anthem, büyük beklenti ile çıkmış; ancak beklediğini bulamamıştı. Birçok sıkıntısı olan oyunun PlayStation 4 sürümünün ise daha büyük sorunlara sahip olduğu ve bu sebeple Sony’nin geri ödeme yapmaya başladığı bildirildi.

Oyunun Reddit sayfası üzerinde birkaç gündür PlayStation 4 sürümünde yaşanan aksaklıklar tartışılıyordu. Anthem’in PS4’te sadece çeşitli bug’lar içermediği, oyundan ana menüye atma, oyunu tamamen kapatma gibi sıkıntılar barındırdığı söyleniyordu. Hatta Terry2Take takma isimli bir kullanıcı, oyunun PS4’ü tamamen kapatma gibi problemi dahi olduğunu iddia etti. Anthem sebebiyle PS4’ün kendini kapatmasının ardından tekrar açılmadığı, oyunu tekrar açmak için güç kablosunu çıkarmak ve bir süre sonra geri takmak gerektiğini belirtti.

Anthem’in böylesine büyük sorunlara yol açmasının ardından Sony’nin geri ödeme yapmaya başladığı söylenenler arasında yerini aldı. Birçok şikayet gelmesi üzerine şirketin, “hiç soru sormadan” geri ödeme taleplerini kabul ettiğini ve işlemin 5 dakika kadar süre içinde tamamlandığı aktarıldı. Bir başka Reddit kullanıcısı ise “bozuk oyunlarda” geri ödemenin daha hızlı yapıldığının altını çizerek, Sony’nin müşteri hizmetleriyle kısa bir konuşma sonrasında parasını geri alabildiğini ifade etti.