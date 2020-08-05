AnTuTu Temmuz Ayının En İyi Telefonlarını Sıraladı

AnTuTu tarafından Temmuz ayının en iyi telefonları sıralandı. Akıllı telefon kullanıcıları olarak sunduğu Benchmark testleri ile yakından tanıdığımız AnTuTu,Temmuz ayı için orta ve yüksek seviyede konumlanan akıllı telefonların performans sıralamalarını yayımladı.

AnTuTu Temmuz Ayının En İyi Telefonları Neler?

AnTuTu tarafından yayımlanan orta ve yüksek seviyedeki akıllı telefonların yer aldığı listelere baktığımızda Çinli telefon üreticilerini görüyoruz. Amiral gemisi olarak adlandırılan yüksek seviye akıllı telefonlar listesinin ilk sırasında 613.048 puan ile Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan Oppo Find X2 Pro modeli yer alıyor.

Amiral gemisi akıllı telefonların yer aldığı listenin ikinci sırasında 606.490 puan ile Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan Oppo Find X2 modeli yer alırken, üçüncü sırada ise 601.706 puan ile Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olan Redmi K30 Pro modeli bulunuyor. Listede yer alan diğer amiral gemisi akıllı telefon modelleri arasında Oppo Ace 2, Realme X50 Pro, iQOO 3 gibi isimler bulunuyor.

Sahip oldukları donanım nedeni ile orta seviyede konumlanan akıllı telefonların listesinin ilk sırasında 442.965 puan ile Dimensity 1000L işlemcisinden güç alan, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan Oppo Reno3 5G modeli bulunuyor. Listenin ikinci sırasında 398.015 puan ile Dimensity 820 işlemcisinden güç alan, 8 GB RAM ve 128 GB depolam alanına sahip olan Redmi 10X 5G modeli yer alıyor.

Orta seviye akıllı telefonların olduğu listenin üçüncü sırasında 397.214 puan ile Dimensity 820 işlemcisinden güç alan, 8 GB RAM ve 128 GB depolam alanına sahip olan Redmi 10X Pro 5G modeli yer alıyor. Listede yer alan diğer orta seviye akıllı telefon modelleri içerisinde Huawei Nova 7 Pro, Huawei Nova 7 ve Redmi K30 5G gibi modeller bulunuyor.