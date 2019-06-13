App Store Çocuk Uygulamaları Zor Durumda Kalacak

Dünya geliştiriciler konferansı kapsamında yapılan açıklamalarda, App Store çocuk uygulamaları ile ilgili son derece önemli kararlar alınmıştı. Apple bu konuda çok ciddi tedbirler getireceğini ve çocukların korunacağını ifade etmişti. Görünen o ki bu durum, App Store çocuk uygulamalarını zor durumda bırakacak. İşte haberimizin detayları.

Recode tarafından düzenlenen Code konferansı'nda söz alan PBS başkanı önemli açıklamalarda bulundu. PBS başkanı olan Paula Kerger, Apple'ın bu yeni kararını eleştirdi. Yaptığı açıklamalarda, Apple tarafından alınan kararların App Store’da bulunan bazı uygulamaların kaldırılmasına neden olabileceğini ifade etti.

App Store çocuk uygulamaları veri sızdırıyor

Apple kısa bir süre önce çocuklar konusunda ek önlemler alacağını zaten söylemişti. Çocuk kategorisinde bulunan bütün uygulamaların üçüncü parti reklam ya da analitik yazılımlar barındırmaması gerektiğini ifade eden Apple, ciddiyetini yakın zamanda gösterecek.

Çocuklardan alınan verilerin herhangi bir yere iletilmeden yalnızca uygulama sunucularında barındırılması gerekiyor. Özellikle de Facebook gibi şirketlere çağrıda bulunan Apple, çocukların verileri korunmazsa bunun önemli sorunlara yol açabileceğini ifade ediyor.

Çocukların güvenliği konusunda en çok eleştirilen ikinci şirket ise PBS uygulamaları oldu. PBS yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, çocuklara herhangi bir şey satılmadığı ifade edildi. Ancak Apple'ın App Store'daki çocuk uygulamaları ile ilgili hassasiyetinin satıştan kaynaklanmadığı biliniyor. Bu daha çok çocukların güvenliğini sağlamak üzerine alınan bir tedbir.

Birçok uygulamanın aldığı verileri, Facebook gibi platformlara aktardığı da bilinen bir gerçek. Peki sizce de Apple aldığı bu kararlarla çocuk gizliliğini koruyabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.