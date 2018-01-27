App Store Fiyatlarına Zam Geliyor

Apple, ülkemizin de içerisinde olduğu bazı ülkelere App Store zammı yapmaya hazırlanıyor. 6 ülkenin zamdan etkileneceğini açıklayan Apple, her ülkeye aynı oranda zam yapmayacak. Zam oranları Ermenistan ve Belarus için %20, Türkiye için %18, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için %5 olacak.

Apple'ın App Store zammından yenilenebilir uygulama içi satın alma ücretleri etkilenmeyecek. Aylık ve yıllık abonelikler her zamanki fiyattan yenilenmeye devam edilecek. Apple'ın neden böyle bir karar aldığı bilinmese de şirkete yakın bazı kaynaklar, döviz kurlarının böyle bir zamma neden olduğunu söylüyor.

Geliştiricilere de uyarıda bulunan Apple, geliştiricilerin istedikleri zaman uygulamalarında fiyat değişikliğine gidebileceğini açıkladı.

Gelecek olan zamdan iTunes Store'un etkilenip etkilenmeyeceği bilinmese de macOS App Store'daki uygulamaların da aynı oranda zamdan etkileneceği bildirildi.

Apple'ın sadece App Store'a zam yapmayacağını, Apple Music ve iCloud depolama fiyatlarının da ülkemizde artacağını ilgili haberlerimizde paylaştık. Ayrıntılara alttaki haberlerimizden ulaşabilirsiniz.